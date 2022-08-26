https://sputniknews.com.tr/20220826/turkiyeye-gelen-rus-turistlerin-hediyelik-tercihi-ilac-1060432333.html
Türkiye'ye gelen Rus turistlerin hediyelik tercihi: İlaç
Türkiye'ye gelen Rus turistlerin hediyelik tercihi: İlaç
Türkiye’ye gelen Rus turistlerin bir numaralı hediyelik tercihi ilaç oldu. Ruslar, kendilerine yönelik yaptırımlar yüzünden talebin arttığı ağrı kesici ve... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T15:44+0300
2022-08-26T15:44+0300
2022-08-26T15:45+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
türkiye
ilaç
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Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımlar ilaç sanayisini de etkilediği için Rusların ilaca talebi arttı. Bu sebeple ilaç, Türkiye’den Rusya’ya götürülen bir numaralı hediyelik eşya haline geldi. Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre bu sezon ağustos itibarıyla Türkiye’yi yaklaşık iki milyon Rus ziyaret ederken Akdeniz ve Ege bölgelerindeki 5 yıldızlı otellerin yakınlarında Ruslara hizmet veren yeni eczaneler açıldı. Antalya, Belek, Alanya, Kemer, Marmaris ve Bodrum’da eczaneler, Rus ilaçların Türkiye’deki muadillerini ezbere bilen personel çalıştırıyor. Türkiye’ye gelen Rus vatandaşları en çok ağrı kesiciler, depresyon hapları ve şeker hastalarına yönelik ilaçları talep ediyor. Bir başka gözde ürün ise lensler.Bu duruma Akdeniz sahillerinde, 'ilaç alışverişi' anlamına gelen 'pharma shopping' kelimesinin Türkçe okunuşuyla 'farma-şoping' adı verilmeye başlandı.
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rusya, ukrayna, türkiye, ilaç
rusya, ukrayna, türkiye, ilaç
Türkiye'ye gelen Rus turistlerin hediyelik tercihi: İlaç
15:44 26.08.2022 (güncellendi: 15:45 26.08.2022) Abone ol
Türkiye’ye gelen Rus turistlerin bir numaralı hediyelik tercihi ilaç oldu. Ruslar, kendilerine yönelik yaptırımlar yüzünden talebin arttığı ağrı kesici ve depresyon hapları gibi ilaçları tatil dönüşü yanlarında götürüyor.
Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımlar ilaç sanayisini de etkilediği için Rusların ilaca talebi arttı. Bu sebeple ilaç, Türkiye’den Rusya’ya götürülen bir numaralı hediyelik eşya haline geldi.
Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre bu sezon ağustos itibarıyla Türkiye’yi yaklaşık iki milyon Rus ziyaret ederken Akdeniz ve Ege bölgelerindeki 5 yıldızlı otellerin yakınlarında Ruslara hizmet veren yeni eczaneler açıldı.
Antalya, Belek, Alanya, Kemer, Marmaris ve Bodrum’da eczaneler, Rus ilaçların Türkiye’deki muadillerini ezbere bilen personel çalıştırıyor.
Türkiye’ye gelen Rus vatandaşları en çok ağrı kesiciler, depresyon hapları ve şeker hastalarına yönelik ilaçları talep ediyor.
Bir başka gözde ürün ise lensler.
Bu duruma Akdeniz sahillerinde, 'ilaç alışverişi' anlamına gelen 'pharma shopping' kelimesinin Türkçe okunuşuyla 'farma-şoping' adı verilmeye başlandı.