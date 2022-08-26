https://sputniknews.com.tr/20220826/turkiyeye-gelen-rus-turistlerin-hediyelik-tercihi-ilac-1060432333.html

Türkiye'ye gelen Rus turistlerin hediyelik tercihi: İlaç

Türkiye'ye gelen Rus turistlerin hediyelik tercihi: İlaç

Türkiye’ye gelen Rus turistlerin bir numaralı hediyelik tercihi ilaç oldu. Ruslar, kendilerine yönelik yaptırımlar yüzünden talebin arttığı ağrı kesici ve... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T15:44+0300

2022-08-26T15:44+0300

2022-08-26T15:45+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

türkiye

ilaç

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Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımlar ilaç sanayisini de etkilediği için Rusların ilaca talebi arttı. Bu sebeple ilaç, Türkiye’den Rusya’ya götürülen bir numaralı hediyelik eşya haline geldi. Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre bu sezon ağustos itibarıyla Türkiye’yi yaklaşık iki milyon Rus ziyaret ederken Akdeniz ve Ege bölgelerindeki 5 yıldızlı otellerin yakınlarında Ruslara hizmet veren yeni eczaneler açıldı. Antalya, Belek, Alanya, Kemer, Marmaris ve Bodrum’da eczaneler, Rus ilaçların Türkiye’deki muadillerini ezbere bilen personel çalıştırıyor. Türkiye’ye gelen Rus vatandaşları en çok ağrı kesiciler, depresyon hapları ve şeker hastalarına yönelik ilaçları talep ediyor. Bir başka gözde ürün ise lensler.Bu duruma Akdeniz sahillerinde, 'ilaç alışverişi' anlamına gelen 'pharma shopping' kelimesinin Türkçe okunuşuyla 'farma-şoping' adı verilmeye başlandı.

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rusya, ukrayna, türkiye, ilaç