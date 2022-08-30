https://sputniknews.com.tr/20220830/rusyada-30-agustos-zafer-bayrami-resepsiyonu-1060574987.html
Rusya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Rusya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Rusya'nın başkenti Moskova’da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü nedeniyle... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T20:09+0300
2022-08-30T20:09+0300
2022-08-31T01:09+0300
yaşam
mehmet samsar
30 ağustos zafer bayramı
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
resepsiyon
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nin verdiği resepsiyona, Büyükelçi Mehmet Samsar ve Hava Ataşesi Albay Serhat Baydemir'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Samsar, burada yaptığı konuşmada, zaferin Türk ordusu ve Türk milletinin sonsuz fedakarlığı ile kazanıldığını belirterek, "Kanımızla kurtardığımız vatanımızın bizim en kutsal değerimiz ve varlığımız olduğunu, topraklarımızda kimsenin esir olmayacağını ve Türk milletinin sonsuza dek hür yaşayacağını bu zaferimiz en güzel şekilde göstermektedir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/rusyanin-ankara-buyukelciliginden-30-agustos-zafer-bayrami-mesaji-1060560817.html
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mehmet samsar, 30 ağustos zafer bayramı, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, resepsiyon
mehmet samsar, 30 ağustos zafer bayramı, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, resepsiyon
Rusya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
20:09 30.08.2022 (güncellendi: 01:09 31.08.2022) Abone ol
Rusya'nın başkenti Moskova’da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verildi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nin verdiği resepsiyona, Büyükelçi Mehmet Samsar ve Hava Ataşesi Albay Serhat Baydemir'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Samsar, burada yaptığı konuşmada, zaferin Türk ordusu ve Türk milletinin sonsuz fedakarlığı ile kazanıldığını belirterek, "Kanımızla kurtardığımız vatanımızın bizim en kutsal değerimiz ve varlığımız olduğunu, topraklarımızda kimsenin esir olmayacağını ve Türk milletinin sonsuza dek hür yaşayacağını bu zaferimiz en güzel şekilde göstermektedir" dedi.