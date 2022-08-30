https://sputniknews.com.tr/20220830/rusyada-30-agustos-zafer-bayrami-resepsiyonu-1060574987.html

Rusya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Rusya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Rusya'nın başkenti Moskova’da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü nedeniyle... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T20:09+0300

2022-08-30T20:09+0300

2022-08-31T01:09+0300

yaşam

mehmet samsar

30 ağustos zafer bayramı

türkiye'nin moskova büyükelçiliği

resepsiyon

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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nin verdiği resepsiyona, Büyükelçi Mehmet Samsar ve Hava Ataşesi Albay Serhat Baydemir'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Samsar, burada yaptığı konuşmada, zaferin Türk ordusu ve Türk milletinin sonsuz fedakarlığı ile kazanıldığını belirterek, "Kanımızla kurtardığımız vatanımızın bizim en kutsal değerimiz ve varlığımız olduğunu, topraklarımızda kimsenin esir olmayacağını ve Türk milletinin sonsuza dek hür yaşayacağını bu zaferimiz en güzel şekilde göstermektedir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220830/rusyanin-ankara-buyukelciliginden-30-agustos-zafer-bayrami-mesaji-1060560817.html

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mehmet samsar, 30 ağustos zafer bayramı, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, resepsiyon