https://sputniknews.com.tr/20220830/rusyanin-ankara-buyukelciliginden-30-agustos-zafer-bayrami-mesaji-1060560817.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı zaferin 100. yıldönümünde kutlama mesajı yayınladı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T11:26+0300
2022-08-30T11:26+0300
2022-08-30T11:26+0300
türkiye
rusya
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kurtuluş savaşı
30 ağustos zafer bayramı
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.Elçilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sovyet Rusya'nın Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan zaferin 100. yıldönümünü kutlarız!" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/taksim-meydaninda-30-agustos-zafer-bayrami-toreni-1060557835.html
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rusya, türkiye, kurtuluş savaşı, 30 ağustos zafer bayramı
rusya, türkiye, kurtuluş savaşı, 30 ağustos zafer bayramı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı zaferin 100. yıldönümünde kutlama mesajı yayınladı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Elçilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sovyet Rusya'nın Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan zaferin 100. yıldönümünü kutlarız!" ifadelerine yer verdi.