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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı zaferin 100. yıldönümünde kutlama mesajı yayınladı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
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rusya
türkiye
kurtuluş savaşı
30 ağustos zafer bayramı
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.Elçilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sovyet Rusya'nın Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan zaferin 100. yıldönümünü kutlarız!" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/taksim-meydaninda-30-agustos-zafer-bayrami-toreni-1060557835.html
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rusya, türkiye, kurtuluş savaşı, 30 ağustos zafer bayramı
rusya, türkiye, kurtuluş savaşı, 30 ağustos zafer bayramı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

11:26 30.08.2022
© Fotoğraf : Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği / FacebookRusya Büyükelçiliği, Sovyet Büyükelçi Aralov'un Türkiye’ye gelişinin 100. yıldönümünü andı
Rusya Büyükelçiliği, Sovyet Büyükelçi Aralov'un Türkiye’ye gelişinin 100. yıldönümünü andı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© Fotoğraf : Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği / Facebook
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı zaferin 100. yıldönümünde kutlama mesajı yayınladı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Elçilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sovyet Rusya'nın Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan zaferin 100. yıldönümünü kutlarız!" ifadelerine yer verdi.
30 Ağustos 2022 - Taksim - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
TÜRKİYE
Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
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