Netflix 25. yılını kutladı: Platform hakkında 25 gerçeği paylaştı

1. 14 Nisan 1998'de NetFlix.com yayına girdi. 14 Nisan 1998'deyayına girdi.

2. Yayınlanan ilk DVD Beetlejuice'du. (10 Mart 1998). Yayınlanan ilk DVD Beetlejuice'du. (10 Mart 1998).

3. Dünyada en çok kullanılan 1 numaralı profil simgesi: Patron Bebek, 11 milyon profil. Dünyada en çok kullanılan 1 numaralı profil simgesi: Patron Bebek, 11 milyon profil.

4. İlk Netflix DVD zarfı kırmızı değil beyazdı. İlk Netflix DVD zarfı kırmızı değil beyazdı.

5. Bir Netflix hayranı 1.500 DVD zarfından bir elbise yarattı. Bir Netflix hayranı 1.500 DVD zarfından bir elbise yarattı.

6. 2007'de Netflix yayın hayatına başladı. 2007'de Netflix yayın hayatına başladı.

7. 6 Ocak 2016'da Netflix aynı anda 130 ülkede yayına girdi. 6 Ocak 2016'da Netflix aynı anda 130 ülkede yayına girdi.

8. İlk Netflix orijinal serisi Lilyhammer'dı. İlk Netflix orijinal serisi

9. En çok 'Listem' bölümüne eklenen program La Casa De Papel oldu. En çok 'Listem' bölümüne eklenen programoldu.

10. 500.000. abone, şirket toplantısına davet edilerek ömür boyu abonelik verildi. 500.000. abone, şirket toplantısına davet edilerek ömür boyu abonelik verildi.

11. Bir zamanlar Netflix'in 70.000'den fazla "gizli kodu" vardı. (Bugün 30.000.) Bir zamanlar Netflix'in 70.000'den fazla "gizli kodu" vardı. (Bugün 30.000.)

12. Netflix'in orijinal adı Kibble'dı. Netflix'in orijinal adı Kibble'dı.

13. Netflix orijinal akış kutusunu icat etti, ancak onu Roku'ya çevirmeye karar verdi. Netflix orijinal akış kutusunu icat etti, ancak onu Roku'ya çevirmeye karar verdi.

14. The Queen's Gambit'in piyasaya sürülmesinin ardından satranç tahtası satışlarında yüzde 125 artış oldu. The Queen's Gambit'in piyasaya sürülmesinin ardından satranç tahtası satışlarında yüzde 125 artış oldu.

15. Netflix'in canlı deneyimleri, dünya çapında 42 evlilik teklifine ev sahipliği yaptı. Puan tablosu The Queen's Ball: A Bridgerton Experience'dan 35, La Casa de Papel: The Experience'dan 6 ve Stranger Things: The Experience'dan 1 teklifte duruyor. Netflix'in canlı deneyimleri, dünya çapında 42 evlilik teklifine ev sahipliği yaptı. Puan tablosu The Queen's Ball: A Bridgerton Experience'dan 35, La Casa de Papel: The Experience'dan 6 ve Stranger Things: The Experience'dan 1 teklifte duruyor.

16. İndirilen ilk Netflix oyunu Stranger Things: 1984 idi. İndirilen ilk Netflix oyunu1984 idi.

17. Netflix, dünya çapında 37'den fazla dilde ve 190 ülkede mevcuttur. Netflix, dünya çapında 37'den fazla dilde ve 190 ülkede mevcuttur.

18. Netflix'in dünya genelinde 28 şehirde ofisi var. Netflix'in dünya genelinde 28 şehirde ofisi var.

19. 2015 yılında binge-watch (bir film veya dizinin tüm serilerini art arda izlemek) yılın kelimesi ilan edildi ve 2017 yılında Merriam-Webster'a eklendi. 2015 yılında binge-watch (bir film veya dizinin tüm serilerini art arda izlemek) yılın kelimesi ilan edildi ve 2017 yılında Merriam-Webster'a eklendi.

20. 'Netflix ve chill' ifadesinin ilk kaydedilen kullanımı, 21 Ocak 2009'da 'NoFaceNina' (La Shanda Rene Foster) tarafından atılan bir tweet'te yapıldı. 'Netflix ve chill' ifadesinin ilk kaydedilen kullanımı, 21 Ocak 2009'da 'NoFaceNina' (La Shanda Rene Foster) tarafından atılan bir tweet'te yapıldı.

21. İkonik Netflix sesi, 'tudum'a inmeden önce neredeyse 'me'leyen bir keçiydi. İkonik Netflix sesi, 'tudum'a inmeden önce neredeyse 'me'leyen bir keçiydi.

22. 'Netflix çorapları' için, uyuyakaldığınızı algılayıp izlediğiniz diziyi veya filmi duraklatan bir kampanya vardı. 'Netflix çorapları' için, uyuyakaldığınızı algılayıp izlediğiniz diziyi veya filmi duraklatan bir kampanya vardı.

23. Netflix'in The Flixies adlı kendi ödül şovu vardı. Netflix'in The Flixies adlı kendi ödül şovu vardı.

24. 2021'de Ben & Jerry's bir Netflix & Chill'd dondurma aroması yarattı. 2021'de Ben & Jerry's bir Netflix & Chill'd dondurma aroması yarattı.