Netflix 25. yılını kutladı: Platform hakkında 25 gerçeği paylaştı

The Queen's Gambit'in piyasaya sürülmesinin ardından satranç tahtası satışlarında yüzde 125 artış oldu.

15.

Netflix'in canlı deneyimleri, dünya çapında 42 evlilik teklifine ev sahipliği yaptı. Puan tablosu The Queen's Ball: A Bridgerton Experience'dan 35, La Casa de Papel: The Experience'dan 6 ve Stranger Things: The Experience'dan 1 teklifte duruyor.