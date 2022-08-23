https://sputniknews.com.tr/20220823/netflixin-terim-belgeselinden-ilk-fragman-benim-gibi-insanlarda-hikayenin-sonu-olmaz-1060280981.html
Netflix'in Terim belgeselinden ilk fragman: 'Benim gibi insanlarda hikayenin sonu olmaz'
Netflix'in Terim belgeselinden ilk fragman: 'Benim gibi insanlarda hikayenin sonu olmaz'
Netflix Türkiye, Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim'in belgeselinin 15 Eylül'de yayınlanacağını duyurdu. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T12:39+0300
2022-08-23T12:39+0300
2022-08-23T12:39+0300
spor
netflix
fatih terim
belgesel
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim adına çekilen belgeselden ilk kareler görücüye çıktı.Netflix Türkiye, TERİM isimli belgeselden ilk fragmanı paylaştı.Fatih Terim belgeselinin 15 Eylül Perşembe günü yayınlanacağı açıklandı.
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netflix, fatih terim, belgesel
netflix, fatih terim, belgesel
Netflix'in Terim belgeselinden ilk fragman: 'Benim gibi insanlarda hikayenin sonu olmaz'
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Netflix Türkiye, Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim'in belgeselinin 15 Eylül'de yayınlanacağını duyurdu.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim adına çekilen belgeselden ilk kareler görücüye çıktı.
Netflix Türkiye, TERİM isimli belgeselden ilk fragmanı paylaştı.
Fatih Terim belgeselinin 15 Eylül Perşembe günü yayınlanacağı açıklandı.