https://sputniknews.com.tr/20220823/netflixin-terim-belgeselinden-ilk-fragman-benim-gibi-insanlarda-hikayenin-sonu-olmaz-1060280981.html

Netflix'in Terim belgeselinden ilk fragman: 'Benim gibi insanlarda hikayenin sonu olmaz'

Netflix'in Terim belgeselinden ilk fragman: 'Benim gibi insanlarda hikayenin sonu olmaz'

Netflix Türkiye, Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim'in belgeselinin 15 Eylül'de yayınlanacağını duyurdu. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T12:39+0300

2022-08-23T12:39+0300

2022-08-23T12:39+0300

spor

netflix

fatih terim

belgesel

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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim adına çekilen belgeselden ilk kareler görücüye çıktı.Netflix Türkiye, TERİM isimli belgeselden ilk fragmanı paylaştı.Fatih Terim belgeselinin 15 Eylül Perşembe günü yayınlanacağı açıklandı.

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netflix, fatih terim, belgesel