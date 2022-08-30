Mimarlar Odası Başkanı Candan: ABD Büyükelçiliği ‘hukuksuzluğun sembolü’ olacak

“ABD Büyükelçiliği AOÇ alanlarından yapıldı. 1983 yılında önce Gazi Üniversitesine Tıp Fakültesi yapılması için devredilen AOÇ arazisi daha sonra TOKİ’ye verildi. TOKİ’de burada ticaret ve konut alanı yapma yaklaşımı ile plan değişikliği yapıldı. Bunlar yargıya taşındı ve iptal edildi. Bu aşamada TOKİ’nin elindeyken, parsellerden bir tanesi ABD Büyükelçiliği’ne satıldı. Buranın AOÇ arazisi olduğu Sayıştay raporlarına girmiş durumda. Bu arazi Gazi Üniversitesi'ne şartlı olarak verilmiştir, Tıp Fakültesi yapılması için. Böyle kullanılmıyorsa Sayıştay raporları arazinin AOÇ’ye iadesi gerektiğini söylemiştir. İnşaat başlama sürecinden, protokolün yapılması sürecinde bunları söyledik. Fakat bize ‘Burası AOÇ arazisi değil’ dediler. Ama buranın AOÇ arazisi olduğu tapu kayıtlarında da Sayıştay raporlarında da görülüyor. Orada ABD Büyükelçiliği’nin yapılması Atatürk’ün şartlı bağışına ve vasiyetine aykırı bir durumdur. AOÇ arazilerinde konut, ticaret, sanayi, işletme gibi yapılar yapılamaz. Hukuksuz bir şekilde inşaat başladı. Şimdi de inşaat bitti ABD Büyükelçiliği oraya taşındı. Bu taşınma bir hukuksuzluğun bittiği anlamına gelmez. ABD Büyükelçiliği'nin oradaki varlığı hukuksuzluğun simgesi oldu. AOÇ’deki bütün tahrifatlar iktidarın hukuksuz politikalarının bir aracı haline getirildi. 330’u aşkın hukuksal sürecimiz var bu alanla ilgili. Bu saatten sonra hukuku tek elden kontrol eden, müdahale eden bir yönetim anlayışının ortadan kalkması gerekiyor. Bu hukuksuzluğu iktidar değiştiğinde, yeni gelen iktidar da ortak olacak ise o da hukuksuz olacaktır. Atatürk’ün şartlı bağışı ihlal ediliyor.”