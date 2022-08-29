https://sputniknews.com.tr/20220829/yeni-abd-elciligi-onunde-ilk-eylem-hkpden-katil-abd-turkiyeden-defol-1060523841.html
Yeni ABD Elçiliği önünde ilk eylem HKP’den: ‘Katil ABD Türkiye’den defol’
Yeni ABD Elçiliği önünde ilk eylem HKP’den: ‘Katil ABD Türkiye’den defol’
ABD’nin 29 Ağustos’ta açılan yeni Ankara Büyükelçilik binasının önünde ilk eylem Halkın Kurtuluş Partisi tarafından gerçekleştirildi. HKP üyeleri, Atatürk... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T15:07+0300
2022-08-29T15:07+0300
2022-08-29T15:07+0300
türkiye
abd
abd ankara büyükelçiliği
halkın kurtuluş partisi
eylem
protesto
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ABD Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile Ankara Büyükelçiliği’nin 29 Ağustos 2022’den itibaren faaliyetlerini 1480 Sokak No. 1 Çukurambar Mahallesi 06530 Çankaya, Ankara adresindeki yeni hizmet binasında sürdüreceği duyuruldu.Büyükelçiliğin yeni hizmet binasının açıldığı gün ilk protesto eylemi ise Halkın Kurtuluşu Partisi tarafından gerçekleştirildi. HKP’liler “Katil ABD’de ülkemizden defol” sloganları ile yeni büyükelçilik binasının önüne geldiler.‘Tarihimize hakaret’Partililer adına açıklama yapan HKP Ankara İl Başkanı Sait Kıran büyükelçilik binasın inşaatına karşın Danıştay’ın kararını hatırlattı. Büyükelçiliğin açılışı için seçilen güne de dikkat çeken Kıran “30 Ağustos’un 100’ncü yıl dönümünden bir gün önce, Mustafa Kemal Atatürk’ün halka emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde büyükelçilik açmak, tarihimize hakarettir, meydan okumaktır. Emperyalistler erken bayram ediyor” dedi.‘Topraklarımızdan gideceksiniz’AOÇ arazisi üzerindeki inşaat ile ilgili defalarca yargıya gittiklerini ifade eden Kıran “30 Ağustos Zaferimin yüzüncü yılında, emperyalistlere bir kez daha sesleniyoruz: Erken sevinmeyin. Birinci Kurutuluş savaşından nasıl sizi yenilgiye uğrattık, işbirlikçileriniz ile birlikte gönderdiysek, ikinci antiemperyalist kurtuluş savaşımızda er geç zafere ulaşacak. Ve siz bu topraklardan, Orta Doğu’dan defolup gideceksiniz” ifadelerini kullandı.
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
abd, abd ankara büyükelçiliği, halkın kurtuluş partisi, eylem, protesto
abd, abd ankara büyükelçiliği, halkın kurtuluş partisi, eylem, protesto
Yeni ABD Elçiliği önünde ilk eylem HKP’den: ‘Katil ABD Türkiye’den defol’
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ABD’nin 29 Ağustos’ta açılan yeni Ankara Büyükelçilik binasının önünde ilk eylem Halkın Kurtuluş Partisi tarafından gerçekleştirildi. HKP üyeleri, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine kurulan büyükelçiliğin kapatılmasını istedi.
ABD Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile Ankara Büyükelçiliği’nin 29 Ağustos 2022’den itibaren faaliyetlerini 1480 Sokak No. 1 Çukurambar Mahallesi 06530 Çankaya, Ankara adresindeki yeni hizmet binasında sürdüreceği duyuruldu.
Büyükelçiliğin yeni hizmet binasının açıldığı gün ilk protesto eylemi ise Halkın Kurtuluşu Partisi tarafından gerçekleştirildi. HKP’liler “Katil ABD’de ülkemizden defol” sloganları ile yeni büyükelçilik binasının önüne geldiler.
‘Tarihimize hakaret’
Partililer adına açıklama yapan HKP Ankara İl Başkanı Sait Kıran büyükelçilik binasın inşaatına karşın Danıştay’ın kararını hatırlattı. Büyükelçiliğin açılışı için seçilen güne de dikkat çeken Kıran “30 Ağustos’un 100’ncü yıl dönümünden bir gün önce, Mustafa Kemal Atatürk’ün halka emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde büyükelçilik açmak, tarihimize hakarettir, meydan okumaktır. Emperyalistler erken bayram ediyor” dedi.
‘Topraklarımızdan gideceksiniz’
AOÇ arazisi üzerindeki inşaat ile ilgili defalarca yargıya gittiklerini ifade eden Kıran “30 Ağustos Zaferimin yüzüncü yılında, emperyalistlere bir kez daha sesleniyoruz: Erken sevinmeyin. Birinci Kurutuluş savaşından nasıl sizi yenilgiye uğrattık, işbirlikçileriniz ile birlikte gönderdiysek, ikinci antiemperyalist kurtuluş savaşımızda er geç zafere ulaşacak. Ve siz bu topraklardan, Orta Doğu’dan defolup gideceksiniz” ifadelerini kullandı.