https://sputniknews.com.tr/20220830/kiliste-silahli-bicakli-kavga-10-yarali-1060547466.html
Kilis'te silahlı bıçaklı kavga: 10 yaralı
Kilis'te silahlı bıçaklı kavga: 10 yaralı
Kilis'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T00:28+0300
2022-08-30T00:28+0300
2022-08-30T00:28+0300
türkiye
kilis
kavga
silahlı kavga
bıçaklı kavga
yaralı
akraba
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Kilis'in Helvacıoğlu Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.Kavgada 1 kişi bıçakla, 9 kişi ise pompalı tüfekle yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/esenyurtta-ceza-konserinde-kavga-1060520950.html
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kilis, kavga, silahlı kavga, bıçaklı kavga, yaralı, akraba
kilis, kavga, silahlı kavga, bıçaklı kavga, yaralı, akraba
Kilis'te silahlı bıçaklı kavga: 10 yaralı
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Kilis'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.
Kilis'in Helvacıoğlu Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 1 kişi bıçakla, 9 kişi ise pompalı tüfekle yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.