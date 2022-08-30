https://sputniknews.com.tr/20220830/kiliste-silahli-bicakli-kavga-10-yarali-1060547466.html

Kilis'te silahlı bıçaklı kavga: 10 yaralı

Kilis'te silahlı bıçaklı kavga: 10 yaralı

Kilis'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kilis

kavga

silahlı kavga

bıçaklı kavga

yaralı

akraba

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Kilis'in Helvacıoğlu Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.Kavgada 1 kişi bıçakla, 9 kişi ise pompalı tüfekle yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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