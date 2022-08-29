https://sputniknews.com.tr/20220829/esenyurtta-ceza-konserinde-kavga-1060520950.html
Esenyurt'ta Ceza konserinde kavga
Esenyurt'ta Ceza konserinde kavga
Esenyurt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Ceza konserinde kavga çıktı. İzleyiciler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T14:02+0300
2022-08-29T14:02+0300
2022-08-29T14:21+0300
ceza
yaşam
konser
kavga
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Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında saat 22.00'de sanatçı Ceza konser verdi. Konser devam ederken kadın hayranları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Konsere katılanlar araya girerek, kavga eden izleyicileri yatıştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20220725/ceza-konserinde-cikan-kavga-sirasinda-bir-hayrani-sahneye-atlayip-cezaya-sarilmaya-calisti-1059091147.html
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ceza, konser, kavga
Esenyurt'ta Ceza konserinde kavga
14:02 29.08.2022 (güncellendi: 14:21 29.08.2022) Abone ol
Esenyurt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Ceza konserinde kavga çıktı. İzleyiciler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla yansıdı.
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında saat 22.00'de sanatçı Ceza konser verdi.
Konser devam ederken kadın hayranları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Konsere katılanlar araya girerek, kavga eden izleyicileri yatıştırdı.