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https://sputniknews.com.tr/20220829/esenyurtta-ceza-konserinde-kavga-1060520950.html
Esenyurt'ta Ceza konserinde kavga
Esenyurt'ta Ceza konserinde kavga
Esenyurt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Ceza konserinde kavga çıktı. İzleyiciler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T14:02+0300
2022-08-29T14:21+0300
ceza
yaşam
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kavga
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Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında saat 22.00'de sanatçı Ceza konser verdi. Konser devam ederken kadın hayranları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Konsere katılanlar araya girerek, kavga eden izleyicileri yatıştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20220725/ceza-konserinde-cikan-kavga-sirasinda-bir-hayrani-sahneye-atlayip-cezaya-sarilmaya-calisti-1059091147.html
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ceza, konser, kavga
ceza, konser, kavga

Esenyurt'ta Ceza konserinde kavga

14:02 29.08.2022 (güncellendi: 14:21 29.08.2022)
© DHAEsenyurt'taki Ceza konserinde kavga
Esenyurt'taki Ceza konserinde kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© DHA
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Esenyurt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Ceza konserinde kavga çıktı. İzleyiciler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla yansıdı.
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında saat 22.00'de sanatçı Ceza konser verdi.
Konser devam ederken kadın hayranları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Konsere katılanlar araya girerek, kavga eden izleyicileri yatıştırdı.
Ceza konserinde bir hayranı da Ceza'ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
YAŞAM
Ceza konserinde çıkan kavga sırasında bir hayranı sahneye atlayıp Ceza'ya sarılmaya çalıştı
25 Temmuz, 04:23
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