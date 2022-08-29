https://sputniknews.com.tr/20220829/esenyurtta-ceza-konserinde-kavga-1060520950.html

Esenyurt'ta Ceza konserinde kavga

Esenyurt'ta Ceza konserinde kavga

Esenyurt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Ceza konserinde kavga çıktı. İzleyiciler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T14:02+0300

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ceza

yaşam

konser

kavga

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Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında saat 22.00'de sanatçı Ceza konser verdi. Konser devam ederken kadın hayranları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Konsere katılanlar araya girerek, kavga eden izleyicileri yatıştırdı.

https://sputniknews.com.tr/20220725/ceza-konserinde-cikan-kavga-sirasinda-bir-hayrani-sahneye-atlayip-cezaya-sarilmaya-calisti-1059091147.html

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ceza, konser, kavga