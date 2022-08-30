https://sputniknews.com.tr/20220830/kasta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1060570546.html

Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T15:05+0300

2022-08-30T15:05+0300

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kaş

orman yangını

türkiye

antalya

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Antalya'nın Kaş ilçesinde Gömbe Mahallesi'ndeki Çayköy mevkiinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220828/kahramanmarasta-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1060495114.html

kaş

türkiye

antalya

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