https://sputniknews.com.tr/20220830/kasta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1060570546.html
Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T15:05+0300
2022-08-30T15:05+0300
2022-08-30T15:07+0300
kaş
orman yangını
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Gömbe Mahallesi'ndeki Çayköy mevkiinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220828/kahramanmarasta-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1060495114.html
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kaş, orman yangını, antalya
kaş, orman yangını, antalya
Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
15:05 30.08.2022 (güncellendi: 15:07 30.08.2022) Abone ol
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde Gömbe Mahallesi'ndeki Çayköy mevkiinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.