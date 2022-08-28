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https://sputniknews.com.tr/20220828/kahramanmarasta-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1060495114.html
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T15:42+0300
2022-08-28T15:42+0300
türkiye
kahramanmaraş
orman yangını
müdahale
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Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Kısıklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.Yangına 6 arazöz, 2 su tankı, 4 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 65 personel ve 5 helikopter ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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kahramanmaraş
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kahramanmaraş, orman yangını, müdahale
kahramanmaraş, orman yangını, müdahale

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

15:42 28.08.2022
© AAKahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© AA
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Kısıklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.
Yangına 6 arazöz, 2 su tankı, 4 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 65 personel ve 5 helikopter ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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