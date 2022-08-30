https://sputniknews.com.tr/20220830/izmirde-orman-yangini-ihbarina-giden-arazoz-kaza-yapti-4-yarali-1060583645.html
İzmir'de orman yangını ihbarına giden arazöz kaza yaptı: 4 yaralı
İzmir'de orman yangını ihbarına giden arazöz kaza yaptı: 4 yaralı
İzmir'in Bergama ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ihbarına giden arazöz, yol kenarına devrildi. Kazada aracın sürücüsü 4 orman... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T21:23+0300
2022-08-30T21:23+0300
2022-08-30T21:23+0300
türkiye
izmir
kaza
arazöz
bergama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060584028_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_6a26ba127835aa4bf6f1847eafc61347.jpg
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncecikler Mahallesi mevkiinde bulunan orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını ihbarına giden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu Mehmet Ç. idaresindeki 35 A 79 plakalı arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Ç. ve araç içerisinde bulunan Ali Ş., Ferdi Ç. ve Murat O., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedavilerin ardından hastaneden taburcu edildi.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220829/kaza-yapan-motosikletli-genc-taksinin-ustune-dustu-1060511610.html
türkiye
izmir
bergama
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060584028_62:0:1042:735_1920x0_80_0_0_c7e7fe42798476b3840b0746cc7e21b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, kaza, arazöz, bergama
izmir, kaza, arazöz, bergama
İzmir'de orman yangını ihbarına giden arazöz kaza yaptı: 4 yaralı
Abone ol
İzmir'in Bergama ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ihbarına giden arazöz, yol kenarına devrildi. Kazada aracın sürücüsü 4 orman işçisi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncecikler Mahallesi mevkiinde bulunan orman yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını ihbarına giden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu Mehmet Ç. idaresindeki 35 A 79 plakalı arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Ç. ve araç içerisinde bulunan Ali Ş., Ferdi Ç. ve Murat O., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedavilerin ardından hastaneden taburcu edildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.