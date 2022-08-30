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İzmir'de orman yangını ihbarına giden arazöz kaza yaptı: 4 yaralı
İzmir'de orman yangını ihbarına giden arazöz kaza yaptı: 4 yaralı
İzmir'in Bergama ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ihbarına giden arazöz, yol kenarına devrildi. Kazada aracın sürücüsü 4 orman... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T21:23+0300
2022-08-30T21:23+0300
türkiye
izmir
kaza
arazöz
bergama
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Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncecikler Mahallesi mevkiinde bulunan orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını ihbarına giden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu Mehmet Ç. idaresindeki 35 A 79 plakalı arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Ç. ve araç içerisinde bulunan Ali Ş., Ferdi Ç. ve Murat O., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedavilerin ardından hastaneden taburcu edildi.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220829/kaza-yapan-motosikletli-genc-taksinin-ustune-dustu-1060511610.html
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izmir, kaza, arazöz, bergama
izmir, kaza, arazöz, bergama

İzmir'de orman yangını ihbarına giden arazöz kaza yaptı: 4 yaralı

21:23 30.08.2022
© İHAİzmir'in Bergama ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ihbarına giden arazöz, yol kenarına devrildi. Kazada aracın sürücüsü 4 orman işçisi hafif şekilde yaralandı.
İzmir'in Bergama ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ihbarına giden arazöz, yol kenarına devrildi. Kazada aracın sürücüsü 4 orman işçisi hafif şekilde yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© İHA
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İzmir'in Bergama ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ihbarına giden arazöz, yol kenarına devrildi. Kazada aracın sürücüsü 4 orman işçisi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncecikler Mahallesi mevkiinde bulunan orman yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını ihbarına giden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu Mehmet Ç. idaresindeki 35 A 79 plakalı arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Ç. ve araç içerisinde bulunan Ali Ş., Ferdi Ç. ve Murat O., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedavilerin ardından hastaneden taburcu edildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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