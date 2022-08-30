https://sputniknews.com.tr/20220830/izmir-aciklarinda-386-yasadisi-gocmen-kurtarildi-1060553764.html
İzmir açıklarında 386 yasadışı göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 386 yasadışı göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme, Foça, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 386 yasadışı göçmen karaya... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T03:25+0300
2022-08-30T03:25+0300
2022-08-30T03:29+0300
türkiye
göçmen
izmir
çeşme
foça
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 26 Ağustos'ta Çeşme ilçesi Karaada'da bir grup yasadışı göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına lastik bot içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden adaya çıkan 3 yasadışı göçmen kurtarıldı.Dikili ilçesi açıklarında ise geri itilen 5 can salı içerisindeki 116 yasadışı göçmen karaya çıkarıldı. Göçmen kaçakçısı 1 kişi ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.Ekipler, 26-28 Ağustos arasında Çeşme, Foça ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 267 yasadışı göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı 3 kişiyi yakaladı.Kurtarılan toplam 386 yasadışı göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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göçmen, izmir, çeşme, foça
İzmir açıklarında 386 yasadışı göçmen kurtarıldı
03:25 30.08.2022 (güncellendi: 03:29 30.08.2022) Abone ol
İzmir'in Çeşme, Foça, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 386 yasadışı göçmen karaya çıkarıldı, göçmen kaçakçısı 4 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 26 Ağustos'ta Çeşme ilçesi Karaada'da bir grup yasadışı göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına lastik bot içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden adaya çıkan 3 yasadışı göçmen kurtarıldı.
Dikili ilçesi açıklarında ise geri itilen 5 can salı içerisindeki 116 yasadışı göçmen karaya çıkarıldı. Göçmen kaçakçısı 1 kişi ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.
Ekipler, 26-28 Ağustos arasında Çeşme, Foça ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 267 yasadışı göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı 3 kişiyi yakaladı.
Kurtarılan toplam 386 yasadışı göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.