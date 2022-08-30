https://sputniknews.com.tr/20220830/gerard-depardieu-istanbula-geldi-1060565967.html
Fransız aktör Gerard Depardieu, İstanbul'a geldi
Fransız aktör Gerard Depardieu, İstanbul'a geldi
Gerard Depardieu, Cihangir’de görüntülendi. Bir balıkçıda yemek yiyen ünlü aktörün 4 gündür İstanbul’da olduğu öğrenildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T13:09+0300
2022-08-30T13:09+0300
2022-08-30T13:13+0300
gerard depardieu
yaşam
oyuncu
istanbul
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Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu önceki akşam bir balıkçıda görüntülendi.Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre ahtapot, karides, ızgara balık ve salata siparişi veren aktör, yemeklerin lezzeti ve aldığı servis nedeniyle mekânın işletme müdürüyle garsonlara teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20180916/depardieu-erdogan-gorusme-turk-vatandasligi-1035220876.html
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gerard depardieu, oyuncu, istanbul
gerard depardieu, oyuncu, istanbul
Fransız aktör Gerard Depardieu, İstanbul'a geldi
13:09 30.08.2022 (güncellendi: 13:13 30.08.2022) Abone ol
Gerard Depardieu, Cihangir’de görüntülendi. Bir balıkçıda yemek yiyen ünlü aktörün 4 gündür İstanbul’da olduğu öğrenildi.
Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu önceki akşam bir balıkçıda görüntülendi.
Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre ahtapot, karides, ızgara balık ve salata siparişi veren aktör, yemeklerin lezzeti ve aldığı servis nedeniyle mekânın işletme müdürüyle garsonlara teşekkür etti.