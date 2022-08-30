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Fransız aktör Gerard Depardieu, İstanbul'a geldi
Fransız aktör Gerard Depardieu, İstanbul'a geldi
Gerard Depardieu, Cihangir’de görüntülendi. Bir balıkçıda yemek yiyen ünlü aktörün 4 gündür İstanbul’da olduğu öğrenildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
oyuncu
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Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu önceki akşam bir balıkçıda görüntülendi.Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre ahtapot, karides, ızgara balık ve salata siparişi veren aktör, yemeklerin lezzeti ve aldığı servis nedeniyle mekânın işletme müdürüyle garsonlara teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20180916/depardieu-erdogan-gorusme-turk-vatandasligi-1035220876.html
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gerard depardieu, oyuncu, istanbul
gerard depardieu, oyuncu, istanbul

Fransız aktör Gerard Depardieu, İstanbul'a geldi

13:09 30.08.2022 (güncellendi: 13:13 30.08.2022)
© Hürriyet/Sayit DurmazGerard Depardieu
Gerard Depardieu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© Hürriyet/Sayit Durmaz
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Gerard Depardieu, Cihangir’de görüntülendi. Bir balıkçıda yemek yiyen ünlü aktörün 4 gündür İstanbul’da olduğu öğrenildi.
Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu önceki akşam bir balıkçıda görüntülendi.
Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre ahtapot, karides, ızgara balık ve salata siparişi veren aktör, yemeklerin lezzeti ve aldığı servis nedeniyle mekânın işletme müdürüyle garsonlara teşekkür etti.
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