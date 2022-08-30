https://sputniknews.com.tr/20220830/gerard-depardieu-istanbula-geldi-1060565967.html

Fransız aktör Gerard Depardieu, İstanbul'a geldi

Fransız aktör Gerard Depardieu, İstanbul'a geldi

Gerard Depardieu, Cihangir’de görüntülendi. Bir balıkçıda yemek yiyen ünlü aktörün 4 gündür İstanbul’da olduğu öğrenildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

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gerard depardieu

yaşam

oyuncu

istanbul

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Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu önceki akşam bir balıkçıda görüntülendi.Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre ahtapot, karides, ızgara balık ve salata siparişi veren aktör, yemeklerin lezzeti ve aldığı servis nedeniyle mekânın işletme müdürüyle garsonlara teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20180916/depardieu-erdogan-gorusme-turk-vatandasligi-1035220876.html

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gerard depardieu, oyuncu, istanbul