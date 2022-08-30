https://sputniknews.com.tr/20220830/ekonomist-soral-abdli-sirketler-para-kaybetmek-yerine-rusyaya-yaptirimi-delmenin-yolunu-ariyor-1060575044.html
Ekonomist Soral: ABD’li şirketler para kaybetmek yerine, Rusya’ya yaptırımı delmenin yolunu arıyor
Ekonomist Soral: ABD’li şirketler para kaybetmek yerine, Rusya’ya yaptırımı delmenin yolunu arıyor
Yeni Şafak Gazetesi’nde yer alan haberde “ABD'li şirketlerin Türkiye üzerinden yaptırımları delerek Rusya ile ticaretin yollarını aradığı” ifade edildi... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T16:40+0300
2022-08-30T16:40+0300
2022-08-30T16:44+0300
türkiye
abd
rusya
özel sektör
ticaret
yeni şafak
bartu soral
ambargo
yaptırım
abd yaptırım
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Yeni Şafak Gazetesi’nde yer alan habere göre ABD’li şirketlerin Rusya’ya yönelik yaptırımları delebilmek için Türk şirketle görüşmeye başladığı bilgisine yer verildi. Haberde “Rusya'dan çekilen ABD’li şirketler, Türkiye üzerinden Rusya ile gizli saklı ticaret yapmanın yolunu arıyor. Batının Rusya’ya uyguladığı yaptırımları arkadan dolanmak isteyen birçok ABD’li şirket, Türk şirketlerine belli bir komisyon karşılığında birlikte iş yapmayı teklif ediyor. Konuştuğumuz iş adamları, ABD’li firmalardan gelen bu tür tekliflerin son aylarda arttığına dikkat çekti” bilgileri yer aldı.Gazete haberinde “ABD’li firmaların Rusya’dan almak istediği ürünlerin başında; petrokimya ürünleri, mineral yakıtlar, değerli metal ve taşlar, hububat, demir çelik, gübreler ile inorganik kimyasallar, su ürünleri ve alkollü içecekler geliyor” bilgisi verildi.‘Perde gerisinden zararlarını telafi etmeye çalışıyorlar’Gazetede yer alan haberi kaleme alan Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim Acar Sputnik’e yaptığı değerlendirmede ”Rusya’da faaliyet gösteren 5 bin civarındaki ABD’li firmanın büyük bir bölümü, Ukrayna savaşının ardından Rusya’dan çekildiklerini duyurmuştu. Ama hala Rusya’da bulunan ticaretini devam ettiren ABD şirketleri var. Çekilenler büyük bir pazardan çekilmek zorunda kaldı. ABD geçen yıl Rusya’ya karşı 23,3 milyar dolar ticaret açığı verdi. Bunu başka pazarlarda hızlıca telafi edemedikleri için perde gerisinden bunu telafi etmenin yolunu arıyor” ifadelerini kullandı.‘AB, güvenliğini ABD ordusuna bağlayarak büyük hata yaptı’Yeni Şafak Gazetesi’nde yer alan haberi Sputnik’e yorumlayan Ekonomist ve yazar Bartu Soral ise “Kapitalist sistemde girişimciler kendi çıkarlarını maksimize etmeye bakarlar. Yani kendi çıkarına bakarlar. Yaptırımlar Rusya’dan hammadde veya aramalı tedarik eden ABD’li ve AB’li şirketleri zora soktu. Bu hammaddelerin alternatifleri yok. Bu şirketler mecburen alternatif yollar bulmak zorunda kalabilirler. Şirketler para kazanmaya devam etmek ister. Türkiye burada çok akıllı bir strateji uygulayarak AB’nin düştüğü yanlışa düşmedi. Rusya ile ilişkilerini bozmadı. Avrupa ülkeleri yaptığı yanlışın bedelini enflasyon, durgunluk, enerji krizi ve siyasi istifalarla ödüyor. Almanya başta olmak üzere AB’yi zor bir kış mevsimi bekliyor. Ekonomik sıkıntılar büyüyecek, yeni istifalar gelecektir. AB, güvenliğini ABD ordusuna bağlayarak büyük hata yaptı. Şimdi silah zoruyla kımıldayamıyor” dedi.‘Özel sektör para kaybetmek istemiyor’Özel sektörün ABD hükümetinin yaptırımlarını delmenin yolunu aradığını belirten Soral “Ambargoyu uygulayan ve TÜSİAD’a şantaj mektubunu gönderen ABD siyasi iradesi. Özel sektör ise bu konuda hükümet ile ayrışıyor. Şirketler Rusya’da var olan hammadde ve ara malına ulaşmak için farklı yöntemler deneyebilir. Bunu Türkiye üzerinden de yapabilir. Özel sektör karının azalmasından, zarar etmekten veya batmaktansa, ABD hükümetinin yaptırımlarını göze alarak bu ambargoyu delebilir. Bunun örnekleri daha önce de yaşandı” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220823/abd-hazinesinden-tusiada-mektup-yaptirim-altindaki-rus-kisi-kurum-ve-bankalariyla-is-yapmayin-1060280366.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
abd, rusya, özel sektör, ticaret, yeni şafak, bartu soral, ambargo, yaptırım, abd yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım
abd, rusya, özel sektör, ticaret, yeni şafak, bartu soral, ambargo, yaptırım, abd yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım
Ekonomist Soral: ABD’li şirketler para kaybetmek yerine, Rusya’ya yaptırımı delmenin yolunu arıyor
16:40 30.08.2022 (güncellendi: 16:44 30.08.2022) Abone ol
Özel
Yeni Şafak Gazetesi’nde yer alan haberde “ABD'li şirketlerin Türkiye üzerinden yaptırımları delerek Rusya ile ticaretin yollarını aradığı” ifade edildi. Sputnik'e konuşan Yeni Şafak Ekonomi Müdürü Acar ABD’nin yaptırım kararları sonrasında şirketlerin zararına dikkat çekti. Ekonomist Bartu Soral da ABD’li şirketlerin çıkış yolu aradığını belirtti
Yeni Şafak Gazetesi’nde yer alan habere göre ABD’li şirketlerin Rusya’ya yönelik yaptırımları delebilmek için Türk şirketle görüşmeye başladığı bilgisine yer verildi. Haberde “Rusya'dan çekilen ABD’li şirketler, Türkiye üzerinden Rusya ile gizli saklı ticaret yapmanın yolunu arıyor. Batının Rusya’ya uyguladığı yaptırımları arkadan dolanmak isteyen birçok ABD’li şirket, Türk şirketlerine belli bir komisyon karşılığında birlikte iş yapmayı teklif ediyor. Konuştuğumuz iş adamları, ABD’li firmalardan gelen bu tür tekliflerin son aylarda arttığına dikkat çekti” bilgileri yer aldı.
Gazete haberinde “ABD’li firmaların Rusya’dan almak istediği ürünlerin başında; petrokimya ürünleri, mineral yakıtlar, değerli metal ve taşlar, hububat, demir çelik, gübreler ile inorganik kimyasallar, su ürünleri ve alkollü içecekler geliyor” bilgisi verildi.
‘Perde gerisinden zararlarını telafi etmeye çalışıyorlar’
Gazetede yer alan haberi kaleme alan Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim Acar Sputnik’e yaptığı değerlendirmede ”Rusya’da faaliyet gösteren 5 bin civarındaki ABD’li firmanın büyük bir bölümü, Ukrayna savaşının ardından Rusya’dan çekildiklerini duyurmuştu. Ama hala Rusya’da bulunan ticaretini devam ettiren ABD şirketleri var. Çekilenler büyük bir pazardan çekilmek zorunda kaldı. ABD geçen yıl Rusya’ya karşı 23,3 milyar dolar ticaret açığı verdi. Bunu başka pazarlarda hızlıca telafi edemedikleri için perde gerisinden bunu telafi etmenin yolunu arıyor” ifadelerini kullandı.
‘AB, güvenliğini ABD ordusuna bağlayarak büyük hata yaptı’
Yeni Şafak Gazetesi’nde yer alan haberi Sputnik’e yorumlayan Ekonomist ve yazar Bartu Soral ise “Kapitalist sistemde girişimciler kendi çıkarlarını maksimize etmeye bakarlar. Yani kendi çıkarına bakarlar. Yaptırımlar Rusya’dan hammadde veya aramalı tedarik eden ABD’li ve AB’li şirketleri zora soktu. Bu hammaddelerin alternatifleri yok. Bu şirketler mecburen alternatif yollar bulmak zorunda kalabilirler. Şirketler para kazanmaya devam etmek ister. Türkiye burada çok akıllı bir strateji uygulayarak AB’nin düştüğü yanlışa düşmedi. Rusya ile ilişkilerini bozmadı. Avrupa ülkeleri yaptığı yanlışın bedelini enflasyon, durgunluk, enerji krizi ve siyasi istifalarla ödüyor. Almanya başta olmak üzere AB’yi zor bir kış mevsimi bekliyor. Ekonomik sıkıntılar büyüyecek, yeni istifalar gelecektir. AB, güvenliğini ABD ordusuna bağlayarak büyük hata yaptı. Şimdi silah zoruyla kımıldayamıyor” dedi.
‘Özel sektör para kaybetmek istemiyor’
Özel sektörün ABD hükümetinin yaptırımlarını delmenin yolunu aradığını belirten Soral “Ambargoyu uygulayan ve TÜSİAD’a şantaj mektubunu gönderen ABD siyasi iradesi. Özel sektör ise bu konuda hükümet ile ayrışıyor. Şirketler Rusya’da var olan hammadde ve ara malına ulaşmak için farklı yöntemler deneyebilir. Bunu Türkiye üzerinden de yapabilir. Özel sektör karının azalmasından, zarar etmekten veya batmaktansa, ABD hükümetinin yaptırımlarını göze alarak bu ambargoyu delebilir. Bunun örnekleri daha önce de yaşandı” ifadesini kullandı.