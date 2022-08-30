https://sputniknews.com.tr/20220830/chpli-acikel-su-an-en-cok-turkiyenin-gencleri-baski-altinda-1060551048.html

CHP'li Açıkel: Şu an en çok Türkiye'nin gençleri baskı altında

CHP'li Açıkel: Şu an en çok Türkiye'nin gençleri baskı altında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Herkesle helalleşmek ve bütün Türkiye'yi, 85 milyonu kucaklamak istiyoruz. Şu an Türkiye'nin tüm gazetecileri... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T01:47+0300

2022-08-30T01:47+0300

2022-08-30T01:50+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

malatya

fethi açıkel

veli ağbaba

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CHP genel başkan yardımcıları Fethi Açıkel, Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel Malatya'da basın toplantısı düzenledi.Açıkel, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyet tarihinin en önemli ve kritik seçimine doğru ilerlediklerini söyledi.Açıkel: Herkesle helalleşmek ve bütün Türkiye'yi, 85 milyonu kucaklamak istiyoruz.Bu yüzden her kesimle bir araya gelmek istediklerini ifade eden Açıkel, şöyle devam etti:Onursal Adıgüzel de çeşitli çalışmalar yaptıklarını, partilerinin dijital altyapısının güçlendirilmesi ve seçim dönemine yönelik hazırlıklarının olduğunu belirterek, bu kapsamda 13. büyükşehir olarak Malatya'yı ziyaret ettiklerini dile getirdi.Adıgüzel: Eğer Türkiye iyi yönetilirse bütün vatandaşlarımızın refah düzeyi artarTürkiye'nin çok zengin bir ülke olduğunu anlatan Adıgüzel, "Ama ne yazık ki kötü yönetiliyor. Eğer Türkiye iyi yönetilirse bütün vatandaşlarımızın refah düzeyi artar. Bunu sadece ekonomik olarak söylemiyorum. Vatandaşın mutlu olacağı, gençlerin kendini rahatça ifade edebileceği, festivalini yapabileceği, emeklinin huzur içinde tatil yapabileceği, fırsatları bulabileceği bir ortamı hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi.Ağbaba: Gençlerin organizasyonlarını yasaklamaya çalışıyorlarVeli Ağbaba ise bazı festivallerin iptal edilmesini eleştirerek, "Gençlerin organizasyonlarını yasaklamaya çalışıyorlar. Bazı firmaların yapmış olduğu festivalleri yasaklamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220829/ilkay-akkayanin-konseri-kaymakamlik-karariyla-iptal-edildi-1060545778.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), malatya, fethi açıkel, veli ağbaba