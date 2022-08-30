CHP'li Açıkel: Şu an en çok Türkiye'nin gençleri baskı altında
01:47 30.08.2022 (güncellendi: 01:50 30.08.2022)
© TwitterCHP genel başkan yardımcıları Fethi Açıkel, Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel Malatya'da basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Herkesle helalleşmek ve bütün Türkiye'yi, 85 milyonu kucaklamak istiyoruz. Şu an Türkiye'nin tüm gazetecileri, akademisyenleri, doktorları, sanatçıları ve en çok da gençleri baskı altında" dedi.
CHP genel başkan yardımcıları Fethi Açıkel, Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel Malatya'da basın toplantısı düzenledi.
Açıkel, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyet tarihinin en önemli ve kritik seçimine doğru ilerlediklerini söyledi.
Genel Başkan Yardımcılarımız @OnursalAdiguzel ve @FethiAcikel, İl Bşk. @EnverKiraz4 ve parti örgütümüzle birlikte,seçim hazırlıkları ile ilgili çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. pic.twitter.com/dby0OKbBZq— Veli Ağbaba (@veliagbaba) August 29, 2022
Açıkel: Herkesle helalleşmek ve bütün Türkiye'yi, 85 milyonu kucaklamak istiyoruz.
Bu yüzden her kesimle bir araya gelmek istediklerini ifade eden Açıkel, şöyle devam etti:
"Herkesle helalleşmek ve bütün Türkiye'yi, 85 milyonu kucaklamak istiyoruz. Şu an Türkiye'nin tüm gazetecileri, akademisyenleri, doktorları, sanatçıları ve en çok da gençleri baskı altında. Bu anlamda her türlü provokasyonu boşa çıkaracak şekilde yürüyüş, siyaset gerçekleştiriyoruz. Bu ülkenin muhafazakar demokratlarını, milliyetçi demokratlarını, sağ demokratlarını, Kürt demokratlarını, sosyal demokratlarını, Cumhuriyetçi demokratlarını, bir araya getiriyoruz."
Onursal Adıgüzel de çeşitli çalışmalar yaptıklarını, partilerinin dijital altyapısının güçlendirilmesi ve seçim dönemine yönelik hazırlıklarının olduğunu belirterek, bu kapsamda 13. büyükşehir olarak Malatya'yı ziyaret ettiklerini dile getirdi.
Adıgüzel: Eğer Türkiye iyi yönetilirse bütün vatandaşlarımızın refah düzeyi artar
Türkiye'nin çok zengin bir ülke olduğunu anlatan Adıgüzel, "Ama ne yazık ki kötü yönetiliyor. Eğer Türkiye iyi yönetilirse bütün vatandaşlarımızın refah düzeyi artar. Bunu sadece ekonomik olarak söylemiyorum. Vatandaşın mutlu olacağı, gençlerin kendini rahatça ifade edebileceği, festivalini yapabileceği, emeklinin huzur içinde tatil yapabileceği, fırsatları bulabileceği bir ortamı hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi.
Ağbaba: Gençlerin organizasyonlarını yasaklamaya çalışıyorlar
Veli Ağbaba ise bazı festivallerin iptal edilmesini eleştirerek, "Gençlerin organizasyonlarını yasaklamaya çalışıyorlar. Bazı firmaların yapmış olduğu festivalleri yasaklamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.