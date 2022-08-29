https://sputniknews.com.tr/20220829/ilkay-akkayanin-konseri-kaymakamlik-karariyla-iptal-edildi-1060545778.html

İlkay Akkaya'nın konseri kaymakamlık kararıyla iptal edildi

İlkay Akkaya'nın konseri kaymakamlık kararıyla iptal edildi

Ceyhan Belediyesi'nin ilçede düzenleyeceği İlkay Akkaya konseri, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T23:38+0300

2022-08-29T23:38+0300

2022-08-29T23:42+0300

türkiye

adana

ilkay akkaya

konser

ceyhan belediyesi

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Adana Ceyhan Belediyesi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yarın düzenlenmesi planlanan İlkay Akkaya konserinin, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilerek iptal edildiğini duyurdu.Ceyhan Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi:Ceyhan Kaymakamlığı'ndan tarafımıza yeni iletilen bilgilendirme yazısında gerekli izinlerin önceden alınmasına rağmen konserin genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmeyerek iptal edildiği açıklanmıştır.İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle Sn. İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlılarımızdan özür dileriz.

https://sputniknews.com.tr/20220823/kilicdaroglundan-valilere-yok-oyle-yagma-1060304592.html

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adana, ilkay akkaya, konser, ceyhan belediyesi