https://sputniknews.com.tr/20220829/ilkay-akkayanin-konseri-kaymakamlik-karariyla-iptal-edildi-1060545778.html
İlkay Akkaya'nın konseri kaymakamlık kararıyla iptal edildi
İlkay Akkaya'nın konseri kaymakamlık kararıyla iptal edildi
Ceyhan Belediyesi'nin ilçede düzenleyeceği İlkay Akkaya konseri, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T23:38+0300
2022-08-29T23:38+0300
2022-08-29T23:42+0300
türkiye
adana
ilkay akkaya
konser
ceyhan belediyesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104076/28/1040762867_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_42e5cc5fc9840a97fc34c22003b6b8b5.jpg
Adana Ceyhan Belediyesi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yarın düzenlenmesi planlanan İlkay Akkaya konserinin, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilerek iptal edildiğini duyurdu.Ceyhan Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi:Ceyhan Kaymakamlığı'ndan tarafımıza yeni iletilen bilgilendirme yazısında gerekli izinlerin önceden alınmasına rağmen konserin genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmeyerek iptal edildiği açıklanmıştır.İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle Sn. İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlılarımızdan özür dileriz.
https://sputniknews.com.tr/20220823/kilicdaroglundan-valilere-yok-oyle-yagma-1060304592.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104076/28/1040762867_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0b4a0fe6d630e16def0e1084365d0319.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adana, ilkay akkaya, konser, ceyhan belediyesi
adana, ilkay akkaya, konser, ceyhan belediyesi
İlkay Akkaya'nın konseri kaymakamlık kararıyla iptal edildi
23:38 29.08.2022 (güncellendi: 23:42 29.08.2022) Abone ol
Ceyhan Belediyesi'nin ilçede düzenleyeceği İlkay Akkaya konseri, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.
Adana Ceyhan Belediyesi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yarın düzenlenmesi planlanan İlkay Akkaya konserinin, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilerek iptal edildiğini duyurdu.
Ceyhan Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi:
Ceyhan Kaymakamlığı'ndan tarafımıza yeni iletilen bilgilendirme yazısında gerekli izinlerin önceden alınmasına rağmen konserin genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmeyerek iptal edildiği açıklanmıştır.
İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle Sn. İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlılarımızdan özür dileriz.