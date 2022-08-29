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https://sputniknews.com.tr/20220829/ilkay-akkayanin-konseri-kaymakamlik-karariyla-iptal-edildi-1060545778.html
İlkay Akkaya'nın konseri kaymakamlık kararıyla iptal edildi
İlkay Akkaya'nın konseri kaymakamlık kararıyla iptal edildi
Ceyhan Belediyesi'nin ilçede düzenleyeceği İlkay Akkaya konseri, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T23:38+0300
2022-08-29T23:42+0300
türkiye
adana
ilkay akkaya
konser
ceyhan belediyesi
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Adana Ceyhan Belediyesi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yarın düzenlenmesi planlanan İlkay Akkaya konserinin, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilerek iptal edildiğini duyurdu.Ceyhan Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi:Ceyhan Kaymakamlığı'ndan tarafımıza yeni iletilen bilgilendirme yazısında gerekli izinlerin önceden alınmasına rağmen konserin genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmeyerek iptal edildiği açıklanmıştır.İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle Sn. İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlılarımızdan özür dileriz.
https://sputniknews.com.tr/20220823/kilicdaroglundan-valilere-yok-oyle-yagma-1060304592.html
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adana, ilkay akkaya, konser, ceyhan belediyesi
adana, ilkay akkaya, konser, ceyhan belediyesi

İlkay Akkaya'nın konseri kaymakamlık kararıyla iptal edildi

23:38 29.08.2022 (güncellendi: 23:42 29.08.2022)
© Fotoğraf : Youtubeİlkay Akkaya
İlkay Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© Fotoğraf : Youtube
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Ceyhan Belediyesi'nin ilçede düzenleyeceği İlkay Akkaya konseri, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.
Adana Ceyhan Belediyesi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yarın düzenlenmesi planlanan İlkay Akkaya konserinin, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilerek iptal edildiğini duyurdu.
Ceyhan Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi:
Ceyhan Kaymakamlığı'ndan tarafımıza yeni iletilen bilgilendirme yazısında gerekli izinlerin önceden alınmasına rağmen konserin genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmeyerek iptal edildiği açıklanmıştır.
İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle Sn. İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlılarımızdan özür dileriz.
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