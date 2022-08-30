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https://sputniknews.com.tr/20220830/burak-yilmaz-ben-sadece-futbolcuyum-1060576842.html
Burak Yılmaz: Ben sadece futbolcuyum
Burak Yılmaz: Ben sadece futbolcuyum
Hollanda'da Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, "Ben sadece futbolcuyum. Takımımın kazanması için her şey yaparım ve futbolcu olduğum sürece böyle... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T17:38+0300
2022-08-30T17:41+0300
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spor
hollanda
futbol
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Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ın formasını giyen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Tecrübeli golcü, paylaşımında, "Ben sadece futbolcuyum. Takımımın kazanması için her şey yaparım ve futbolcu olduğum sürece böyle devam edecek. Sürekli yalan haberler çıkıyor ancak umursamıyorum, sadece sahada kazanmak istiyorum. Başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini yazdı.Hollanda ekibi ile 2 yılı futbolcu, 3 yılı antrenör olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz'ın, teknik direktör Sjors Ultee ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca konusunda söz sahibi olduğu öne sürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220621/burak-yilmazin-yeni-adresi-fortuna-sittard-1057709295.html
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burak yılmaz, hollanda, futbol
burak yılmaz, hollanda, futbol

Burak Yılmaz: Ben sadece futbolcuyum

17:38 30.08.2022 (güncellendi: 17:41 30.08.2022)
© Fortuna SittardBurak Yılmaz
Burak Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© Fortuna Sittard
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Hollanda'da Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, "Ben sadece futbolcuyum. Takımımın kazanması için her şey yaparım ve futbolcu olduğum sürece böyle devam edecek. Sürekli yalan haberler çıkıyor ancak umursamıyorum, sadece sahada kazanmak istiyorum" dedi.
Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ın formasını giyen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Tecrübeli golcü, paylaşımında, "Ben sadece futbolcuyum. Takımımın kazanması için her şey yaparım ve futbolcu olduğum sürece böyle devam edecek. Sürekli yalan haberler çıkıyor ancak umursamıyorum, sadece sahada kazanmak istiyorum. Başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini yazdı.
Hollanda ekibi ile 2 yılı futbolcu, 3 yılı antrenör olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz'ın, teknik direktör Sjors Ultee ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca konusunda söz sahibi olduğu öne sürülmüştü.
Burak Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
SPOR
Burak Yılmaz'ın yeni adresi Fortuna Sittard
21 Haziran , 16:38
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