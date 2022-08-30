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Akşener'den eylem yapan öğretmenlere destek: Haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız
Akşener'den eylem yapan öğretmenlere destek: Haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğretmenlerin protestosuna polisin sert müdahalesini eleştirdi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T22:34+0300
2022-08-30T22:39+0300
politika
meral akşener
öğretmen
eylem
gözaltı
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün Ankara’da gözaltına alınan ve akşam saatlerinde salıverilen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine destek verdi.Meral Akşener, öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:“Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra; Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde... Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız. Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!”
https://sputniknews.com.tr/20220830/bakan-soyludan-kilicdarogluna-polisle-ogretmeni-karsi-karsiya-getirmeye-utanmiyor-musun-1060584787.html
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meral akşener, öğretmen, eylem, gözaltı
meral akşener, öğretmen, eylem, gözaltı

Akşener'den eylem yapan öğretmenlere destek: Haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız

22:34 30.08.2022 (güncellendi: 22:39 30.08.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğretmenlerin protestosuna polisin sert müdahalesini eleştirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün Ankara’da gözaltına alınan ve akşam saatlerinde salıverilen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine destek verdi.
Meral Akşener, öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra; Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde... Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız. Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
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Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?
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