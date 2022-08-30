https://sputniknews.com.tr/20220830/aksenerden-ogretmenlere-destek-haklarini-aradiklari-icin-cezalandiramazsiniz-1060586557.html

Akşener'den eylem yapan öğretmenlere destek: Haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız

Akşener'den eylem yapan öğretmenlere destek: Haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğretmenlerin protestosuna polisin sert müdahalesini eleştirdi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T22:34+0300

2022-08-30T22:34+0300

2022-08-30T22:39+0300

politika

meral akşener

öğretmen

eylem

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057442348_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_67abbc769b63af08a6d9bd48132a2233.jpg

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün Ankara’da gözaltına alınan ve akşam saatlerinde salıverilen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine destek verdi.Meral Akşener, öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:“Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra; Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde... Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız. Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!”

https://sputniknews.com.tr/20220830/bakan-soyludan-kilicdarogluna-polisle-ogretmeni-karsi-karsiya-getirmeye-utanmiyor-musun-1060584787.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, öğretmen, eylem, gözaltı