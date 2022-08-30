Akşener'den eylem yapan öğretmenlere destek: Haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız
22:34 30.08.2022 (güncellendi: 22:39 30.08.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
© AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğretmenlerin protestosuna polisin sert müdahalesini eleştirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün Ankara’da gözaltına alınan ve akşam saatlerinde salıverilen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine destek verdi.
Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra;— Meral Akşener (@meral_aksener) August 30, 2022
Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde...
Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız.
Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!#ÖğretmenlerGözaltında
Meral Akşener, öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
“Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra; Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde... Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız. Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!”
“Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra; Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde... Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız. Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!”