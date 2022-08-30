https://sputniknews.com.tr/20220830/bakan-soyludan-kilicdarogluna-polisle-ogretmeni-karsi-karsiya-getirmeye-utanmiyor-musun-1060584787.html
Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?
Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?
İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, “Ankara’da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T21:38+0300
2022-08-30T21:38+0300
2022-08-30T21:39+0300
süleyman soylu
kemal kılıçdaroğlu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayarak tepki gösterdi. Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni 'troll' yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; FETÖ'nün ayak izinden yürümen, HDPKK'ya sevgin, CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen, kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman. Kılıçdaroğlu, Ankara’da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun? Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç” ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu
süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu
Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?
21:38 30.08.2022 (güncellendi: 21:39 30.08.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, “Ankara’da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayarak tepki gösterdi.
Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni 'troll' yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; FETÖ'nün ayak izinden yürümen, HDPKK'ya sevgin, CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen, kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman. Kılıçdaroğlu, Ankara’da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun? Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç” ifadelerini kullandı.