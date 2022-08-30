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ABD'de maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm
ABD'de maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm
ABD'nin Teksas eyaletinde maymun çiçeği bağlantılı ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T21:53+0300
2022-08-30T21:53+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
abd
vaka
vaka sayısı
ölüm
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ABD'nin Teksas eyaletinde maymun çiçeği virüsüne yakalanan bir kişi hayatını kaybetti. Vaka, ABD'de maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti. Teksas sağlık yetkilileri, maymun çiçeği teşhisi konan hastanın, ülkenin virüs kaynaklı hayatını kaybeden ilk kişisi olduğunu belirtirken, hastanın Houston bölgesinde yaşayan ve bağışıklık sistemi zayıflamış bir yetişkin olduğunu söyledi.Teksas Eyalet Sağlık Yetkilisi Dr. John Hellerstedt, "Maymun çiçeği, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için ciddi bir hastalıktır. Maymun çiçeğine maruz kalmışlarsa veya hastalıkla uyumlu semptomları varsa, insanları tedavi aramaya teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.ABD şu anda dünyanın en büyük maymun çiçeği salgınıyla mücadele ediyor. CDC verilerine göre, ülke genelinde 18 binden fazla vaka bildirildi ve enfeksiyonlar artık her eyalette, Porto Riko ve Washington DC’de de doğrulandı.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, salgının başlamasından bu yana sekiz ülke maymun çiçeğinden toplam 15 ölüm bildirdi. Ölümler daha önce Küba, Brezilya, Ekvador, Gana, Hindistan, Nijerya, İspanya ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220829/abdden-maymun-cicegi-asisi-icin-11-milyon-dolarlik-anlasma-1060544800.html
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maymun çiçeği virüsü, abd, vaka, vaka sayısı, ölüm
maymun çiçeği virüsü, abd, vaka, vaka sayısı, ölüm

ABD'de maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm

21:53 30.08.2022
© AP Photo / Juan KaritaABD'nin New York kentinde maymun çiçeği aşısı randevuları için oluşturulan internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü.
ABD'nin New York kentinde maymun çiçeği aşısı randevuları için oluşturulan internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Juan Karita
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ABD'nin Teksas eyaletinde maymun çiçeği bağlantılı ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.
ABD'nin Teksas eyaletinde maymun çiçeği virüsüne yakalanan bir kişi hayatını kaybetti. Vaka, ABD'de maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.
Teksas sağlık yetkilileri, maymun çiçeği teşhisi konan hastanın, ülkenin virüs kaynaklı hayatını kaybeden ilk kişisi olduğunu belirtirken, hastanın Houston bölgesinde yaşayan ve bağışıklık sistemi zayıflamış bir yetişkin olduğunu söyledi.
Teksas Eyalet Sağlık Yetkilisi Dr. John Hellerstedt, "Maymun çiçeği, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için ciddi bir hastalıktır. Maymun çiçeğine maruz kalmışlarsa veya hastalıkla uyumlu semptomları varsa, insanları tedavi aramaya teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.
ABD şu anda dünyanın en büyük maymun çiçeği salgınıyla mücadele ediyor. CDC verilerine göre, ülke genelinde 18 binden fazla vaka bildirildi ve enfeksiyonlar artık her eyalette, Porto Riko ve Washington DC’de de doğrulandı.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, salgının başlamasından bu yana sekiz ülke maymun çiçeğinden toplam 15 ölüm bildirdi. Ölümler daha önce Küba, Brezilya, Ekvador, Gana, Hindistan, Nijerya, İspanya ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bildirilmişti.
ABD- aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
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