Tunç Soyer'den Devlet Bahçeli'ye yanıt: Barış ile zafer birbiriyle çelişen şeyler değil

"Biz barışın zaferi olarak kutluyoruz. Barış ile zafer birbiriyle çelişen şeyler değil. Birinin yerine öbürünü ikame etmeye kalkarsanız yanlış olur. Bunu inkar etmek mümkün mü? Büyük bir zafer kazandık, elbette. Ama Mustafa Kemal Atatürk bunu barış için yaptığını söylüyor. Hatay'da 1931 yılında diyor ki; 'Savaş eğer meşru bir gerekçeye dayanmıyorsa, suçtur. Biz ancak ve ancak bizi öldürmek isteyenlere karşı ölmemek için savaşırız'. Türkiye'nin bu siyasal ikliminde her sözcükten, her cümleden, her icraattan bir kutuplaştırma, bir ayrıştırma siyaseti üretmeye çalışanlara çok üzülüyorum."