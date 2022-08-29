https://sputniknews.com.tr/20220829/tunc-soyerden-devlet-bahceliye-yanit-1060545447.html
Tunç Soyer'den Devlet Bahçeli'ye yanıt: Barış ile zafer birbiriyle çelişen şeyler değil
Tunç Soyer'den Devlet Bahçeli'ye yanıt: Barış ile zafer birbiriyle çelişen şeyler değil
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Barışın İkinci Yüzyılı' afişlerine tepki gösteren Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Soyer, "Biz barışın zaferi... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T23:38+0300
2022-08-29T23:38+0300
2022-08-29T23:44+0300
politika
tunç soyer
devlet bahçeli
izmir
30 ağustos zafer bayramı
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Türkiye'nin, alanında en köklü organizasyonu İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 2 Eylül'de 91. kez açılacak.Kültürpark'ta, 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ve fuar kapsamında düzenlenecek dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'nin "Terra Madre Anadolu İzmir 2022" tanıtımı İZFAŞ tarafından yapıldı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada yaptığı konuşmada İzmir Enternasyonal Fuarı'nın, Cumhuriyet'in miras değerlerinden biri olduğunu söyledi.Soyer, toplantıda, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarına astırılan 'Barışın İkinci Yüzyılı' afişlerine tepki gösteren Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi.Soyer, şunları söyledi:İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 9 Eylül afişlerine sert tepki gösteren Devlet Bahçeli, “30 Ağustos’un mirasını yağmalayan, İzmir’in kurtuluşunu tartışmaya açan işbirlikçilik, iradesizlik ve gayri milliktir. Söz konusu afişlerin öznesi ‘barış’ değil ‘zafer’ olmalıdır. Tarihe ve milli tecrübelere bakarak diyebiliriz ki zafersiz bir barış teslimiyetçilik, barışsız bir zafer ise tedbirsizlik, temkinsizlik ve temelsizliktir. Düşmandan aman dileyen bir çürümüşün, zaferimizi ‘barış’ diyerek gölgeleyen bir Megali İdea hayranının, darbeci ve zalim babası gibi zillette olduğu ayan beyan ortadadır. Güzel İzmir’imiz, 9 Eylül 1922’de kurtulmuştur, fakat yüz yıl sonra fiili esaret altında, zincirlenmiş halde bulunmasından mütevellit perişan vaziyettedir” demişti.
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tunç soyer, devlet bahçeli, izmir, 30 ağustos zafer bayramı
tunç soyer, devlet bahçeli, izmir, 30 ağustos zafer bayramı
Tunç Soyer'den Devlet Bahçeli'ye yanıt: Barış ile zafer birbiriyle çelişen şeyler değil
23:38 29.08.2022 (güncellendi: 23:44 29.08.2022) Abone ol
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Barışın İkinci Yüzyılı' afişlerine tepki gösteren Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Soyer, "Biz barışın zaferi olarak kutluyoruz. Barış ile zafer birbiriyle çelişen şeyler değil. Birinin yerine öbürünü ikame etmeye kalkarsanız yanlış olur. Bunu inkar etmek mümkün mü?" dedi.
Türkiye'nin, alanında en köklü organizasyonu İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 2 Eylül'de 91. kez açılacak.
Kültürpark'ta, 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ve fuar kapsamında düzenlenecek dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'nin "Terra Madre Anadolu İzmir 2022" tanıtımı İZFAŞ tarafından yapıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada yaptığı konuşmada İzmir Enternasyonal Fuarı'nın, Cumhuriyet'in miras değerlerinden biri olduğunu söyledi.
Soyer, toplantıda, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarına astırılan 'Barışın İkinci Yüzyılı' afişlerine tepki gösteren Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi.
Soyer, şunları söyledi:
"Biz barışın zaferi olarak kutluyoruz. Barış ile zafer birbiriyle çelişen şeyler değil. Birinin yerine öbürünü ikame etmeye kalkarsanız yanlış olur. Bunu inkar etmek mümkün mü? Büyük bir zafer kazandık, elbette. Ama Mustafa Kemal Atatürk bunu barış için yaptığını söylüyor. Hatay'da 1931 yılında diyor ki; 'Savaş eğer meşru bir gerekçeye dayanmıyorsa, suçtur. Biz ancak ve ancak bizi öldürmek isteyenlere karşı ölmemek için savaşırız'. Türkiye'nin bu siyasal ikliminde her sözcükten, her cümleden, her icraattan bir kutuplaştırma, bir ayrıştırma siyaseti üretmeye çalışanlara çok üzülüyorum."
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 9 Eylül afişlerine sert tepki gösteren Devlet Bahçeli, “30 Ağustos’un mirasını yağmalayan, İzmir’in kurtuluşunu tartışmaya açan işbirlikçilik, iradesizlik ve gayri milliktir. Söz konusu afişlerin öznesi ‘barış’ değil ‘zafer’ olmalıdır. Tarihe ve milli tecrübelere bakarak diyebiliriz ki zafersiz bir barış teslimiyetçilik, barışsız bir zafer ise tedbirsizlik, temkinsizlik ve temelsizliktir. Düşmandan aman dileyen bir çürümüşün, zaferimizi ‘barış’ diyerek gölgeleyen bir Megali İdea hayranının, darbeci ve zalim babası gibi zillette olduğu ayan beyan ortadadır. Güzel İzmir’imiz, 9 Eylül 1922’de kurtulmuştur, fakat yüz yıl sonra fiili esaret altında, zincirlenmiş halde bulunmasından mütevellit perişan vaziyettedir” demişti.