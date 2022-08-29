https://sputniknews.com.tr/20220829/sirbistan-lideri-vucic-rus-yakitina-alternatif-ariyoruz-1060545485.html
Sırbistan lideri Vucic: Rus yakıtına alternatif arıyoruz
Sırbistan lideri Vucic: Rus yakıtına alternatif arıyoruz
Sırp lider Vucic, ülkesinin Rus yakıtına alternatif üzerinde çalıştığını ve Venezüella’dan petrol, Endonezya’dan da kömür almaya çalıştığını belirtti. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T23:36+0300
2022-08-29T23:36+0300
2022-08-29T23:36+0300
avrupa'da enerji krizi
aleksandr vucic
doğalgaz
rusya
alternatif
sırbistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059433268_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6e5bc324728eb38d52b427f4c9239b59.jpg
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, “Irak petrolünü alacağız. Ayrıca Venezüella ile anlaşmaya çalışıyorum. Her yerden alabiliriz. Naz değiliz” dedi. Ayrıca 2023’ten başlayarak Azerbaycan petrolünü ithal etmeyi planladıklarını ve doğalgaz depolarındaki stokları maksimuma ulaştırdıklarını anlatan Vucic, bu stokların en az 60 günlük olduğunu söyledi.Sırp lider ayrıca ülkedeki enerjinin yaklaşık yüzde 70’ini üreten birleşik ısı ve güç santralleri için Çin ve Endonezya’dan toplamda 2 milyon ton kömür almak istediklerini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220828/bulgaristanda-dogalgaz-krizi-edirneden-tirlar-dolusu-yakacak-pelet-satin-almaya-basladilar-1060492340.html
rusya
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059433268_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a9296c076296ae504a8672198e2f388a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aleksandr vucic, doğalgaz, rusya, alternatif, sırbistan
aleksandr vucic, doğalgaz, rusya, alternatif, sırbistan
Sırbistan lideri Vucic: Rus yakıtına alternatif arıyoruz
Abone ol
Sırp lider Vucic, ülkesinin Rus yakıtına alternatif üzerinde çalıştığını ve Venezüella’dan petrol, Endonezya’dan da kömür almaya çalıştığını belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, “Irak petrolünü alacağız. Ayrıca Venezüella ile anlaşmaya çalışıyorum. Her yerden alabiliriz. Naz değiliz” dedi.
Ayrıca 2023’ten başlayarak Azerbaycan petrolünü ithal etmeyi planladıklarını ve doğalgaz depolarındaki stokları maksimuma ulaştırdıklarını anlatan Vucic, bu stokların en az 60 günlük olduğunu söyledi.
Sırp lider ayrıca ülkedeki enerjinin yaklaşık yüzde 70’ini üreten birleşik ısı ve güç santralleri için Çin ve Endonezya’dan toplamda 2 milyon ton kömür almak istediklerini de sözlerine ekledi.