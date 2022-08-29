https://sputniknews.com.tr/20220829/sirbistan-lideri-vucic-rus-yakitina-alternatif-ariyoruz-1060545485.html

Sırbistan lideri Vucic: Rus yakıtına alternatif arıyoruz

Sırbistan lideri Vucic: Rus yakıtına alternatif arıyoruz

Sırp lider Vucic, ülkesinin Rus yakıtına alternatif üzerinde çalıştığını ve Venezüella’dan petrol, Endonezya’dan da kömür almaya çalıştığını belirtti. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T23:36+0300

2022-08-29T23:36+0300

2022-08-29T23:36+0300

avrupa'da enerji krizi

aleksandr vucic

doğalgaz

rusya

alternatif

sırbistan

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, “Irak petrolünü alacağız. Ayrıca Venezüella ile anlaşmaya çalışıyorum. Her yerden alabiliriz. Naz değiliz” dedi. Ayrıca 2023’ten başlayarak Azerbaycan petrolünü ithal etmeyi planladıklarını ve doğalgaz depolarındaki stokları maksimuma ulaştırdıklarını anlatan Vucic, bu stokların en az 60 günlük olduğunu söyledi.Sırp lider ayrıca ülkedeki enerjinin yaklaşık yüzde 70’ini üreten birleşik ısı ve güç santralleri için Çin ve Endonezya’dan toplamda 2 milyon ton kömür almak istediklerini de sözlerine ekledi.

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aleksandr vucic, doğalgaz, rusya, alternatif, sırbistan