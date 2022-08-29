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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220829/sirbistan-lideri-vucic-rus-yakitina-alternatif-ariyoruz-1060545485.html
Sırbistan lideri Vucic: Rus yakıtına alternatif arıyoruz
Sırbistan lideri Vucic: Rus yakıtına alternatif arıyoruz
Sırp lider Vucic, ülkesinin Rus yakıtına alternatif üzerinde çalıştığını ve Venezüella’dan petrol, Endonezya’dan da kömür almaya çalıştığını belirtti. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T23:36+0300
2022-08-29T23:36+0300
avrupa'da enerji krizi
aleksandr vucic
doğalgaz
rusya
alternatif
sırbistan
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, “Irak petrolünü alacağız. Ayrıca Venezüella ile anlaşmaya çalışıyorum. Her yerden alabiliriz. Naz değiliz” dedi. Ayrıca 2023’ten başlayarak Azerbaycan petrolünü ithal etmeyi planladıklarını ve doğalgaz depolarındaki stokları maksimuma ulaştırdıklarını anlatan Vucic, bu stokların en az 60 günlük olduğunu söyledi.Sırp lider ayrıca ülkedeki enerjinin yaklaşık yüzde 70’ini üreten birleşik ısı ve güç santralleri için Çin ve Endonezya’dan toplamda 2 milyon ton kömür almak istediklerini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220828/bulgaristanda-dogalgaz-krizi-edirneden-tirlar-dolusu-yakacak-pelet-satin-almaya-basladilar-1060492340.html
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aleksandr vucic, doğalgaz, rusya, alternatif, sırbistan
aleksandr vucic, doğalgaz, rusya, alternatif, sırbistan

Sırbistan lideri Vucic: Rus yakıtına alternatif arıyoruz

23:36 29.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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Sırp lider Vucic, ülkesinin Rus yakıtına alternatif üzerinde çalıştığını ve Venezüella’dan petrol, Endonezya’dan da kömür almaya çalıştığını belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, “Irak petrolünü alacağız. Ayrıca Venezüella ile anlaşmaya çalışıyorum. Her yerden alabiliriz. Naz değiliz” dedi.
Ayrıca 2023’ten başlayarak Azerbaycan petrolünü ithal etmeyi planladıklarını ve doğalgaz depolarındaki stokları maksimuma ulaştırdıklarını anlatan Vucic, bu stokların en az 60 günlük olduğunu söyledi.
Sırp lider ayrıca ülkedeki enerjinin yaklaşık yüzde 70’ini üreten birleşik ısı ve güç santralleri için Çin ve Endonezya’dan toplamda 2 milyon ton kömür almak istediklerini de sözlerine ekledi.
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