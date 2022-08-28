https://sputniknews.com.tr/20220828/bulgaristanda-dogalgaz-krizi-edirneden-tirlar-dolusu-yakacak-pelet-satin-almaya-basladilar-1060492340.html
Bulgaristan'da doğalgaz krizi: Edirne'den tırlar dolusu yakacak pelet satın almaya başladılar
Bulgaristan'da doğalgaz krizi: Edirne'den tırlar dolusu yakacak pelet satın almaya başladılar
Bulgaristan'da yaşanan yakacak krizi ile beraber, Bulgaristan vatandaşları Edirne'den tırlar dolusu yakacak pelet satın almaya başladı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T14:02+0300
2022-08-28T14:02+0300
2022-08-28T14:03+0300
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Bulgaristan'daki doğalgaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi beklenirken, Bulgaristan halkını yakacak ve ısınma endişesi sardı. Kış aylarında ısınma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünen Bulgaristan, çareyi Edirne'de buldu.Yıllar sonra bu kış tekrar soba kullanmaya başlayacak çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, Edirne'de fabrikalarda üretilen pelet yakıtını tırlar dolusu Bulgaristan'a taşımaya başladı. Odun artıklarının öğütülerek talaş haline getirildikten sonra kurutulup basınçlı makinelerde sıkıştırılmasıyla elde edilen pelet yakıtına yoğun ilgi gösteren Bulgaristan vatandaşları, Edirne'deki günübirlik alışverişlerinin ardından ülkelerine dönerken araçlarının bagajlarını çuvallar dolusu peletlerle dolduruyor.Taleplere yetişemiyorlarBulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiğini anlatan bir firma sahibi Mehmet Orba, müşterilerinin neredeyse tamamının Bulgaristan vatandaşlarının oluştuğunu söyledi. Yoğun taleple karşı karşıya olduklarını anlatan Orba, “Edirne olarak taleplere yetişemediğimiz için üretici başka firmalardan alım yapıyoruz. Edirne’ye günübirlik gelen vatandaşlar ülkelerine dönerken çuvallar dolusu arabalarını peletle dolduruyor. Bulgaristan’da hem doğalgaz fiyatlarının artışı hem de yaşanan sıkıntılar nedeniyle kış aylarında sıkıntılı bir süreç geçireceklerini ifade ediyorlar." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220628/bulgaristanda-hukumet-krizi--artan-yakit-fiyatlari-ve-enflasyon-koalisyonu-boldu-1058056704.html
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türkiye, bulgaristan, edirne, doğalgaz, enerji
Bulgaristan'da doğalgaz krizi: Edirne'den tırlar dolusu yakacak pelet satın almaya başladılar
14:02 28.08.2022 (güncellendi: 14:03 28.08.2022) Abone ol
Bulgaristan'da yaşanan yakacak krizi ile beraber, Bulgaristan vatandaşları Edirne'den tırlar dolusu yakacak pelet satın almaya başladı.
Bulgaristan'daki doğalgaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi beklenirken, Bulgaristan halkını yakacak ve ısınma endişesi sardı. Kış aylarında ısınma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünen Bulgaristan, çareyi Edirne'de buldu.
Yıllar sonra bu kış tekrar soba kullanmaya başlayacak çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, Edirne'de fabrikalarda üretilen pelet yakıtını tırlar dolusu Bulgaristan'a taşımaya başladı. Odun artıklarının öğütülerek talaş haline getirildikten sonra kurutulup basınçlı makinelerde sıkıştırılmasıyla elde edilen pelet yakıtına yoğun ilgi gösteren Bulgaristan vatandaşları, Edirne'deki günübirlik alışverişlerinin ardından ülkelerine dönerken araçlarının bagajlarını çuvallar dolusu peletlerle dolduruyor.
Taleplere yetişemiyorlar
Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiğini anlatan bir firma sahibi Mehmet Orba, müşterilerinin neredeyse tamamının Bulgaristan vatandaşlarının oluştuğunu söyledi. Yoğun taleple karşı karşıya olduklarını anlatan Orba, “Edirne olarak taleplere yetişemediğimiz için üretici başka firmalardan alım yapıyoruz. Edirne’ye günübirlik gelen vatandaşlar ülkelerine dönerken çuvallar dolusu arabalarını peletle dolduruyor. Bulgaristan’da hem doğalgaz fiyatlarının artışı hem de yaşanan sıkıntılar nedeniyle kış aylarında sıkıntılı bir süreç geçireceklerini ifade ediyorlar." dedi.