https://sputniknews.com.tr/20220829/rusyadan-suriyeye-hava-saldirilari-duzenleyen-israile-kinama-1060540127.html

Rusya’dan, Suriye’ye hava saldırıları düzenleyen İsrail’e kınama

Rusya’dan, Suriye’ye hava saldırıları düzenleyen İsrail’e kınama

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail’in Suriye’ye yönelik devam eden hava saldırılarını kınadıklarını belirtti. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T21:08+0300

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dünya

vasiliy nebenzya

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm güvenlik konseyi

suriye

israil

saldırı

kınama

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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rus diplomat Vasiliy Nebenzya, Suriye’de uzun vadeli istikrar sağlanmasının ancak bu ülkenin egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden ve eksiksiz sağlanması ve yasadışı yabancı askeri varlığın sona ermesi ile mümkün olduğunu kaydetti.“Bu bağlamda, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Suriye’deki çeşitli hedeflere yönelik devam eden hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz” diyen Nebenzya, sadece son 1 ayda Suriye’nin Tartus limanının defalarca İsrail’in hava saldırılarına uğradığını, bu saldırılarda Suriyeli askerlerin hayatını kaybettiğini anlattı.Nebenzya, “Aynı ihlaller dizisinde, Suriye topraklarının bir kısmının işgali ve ABD tarafından Suriye topraklarına yönelik saldırılar da yer alıyor. Bu türden son korkunç olaylar geçen hafta yaşandı. ABD, Güvenlik Konseyi’ne ilgili mektup yayınlayarak bunu açıkça kabul etti. Bu tür yasadışı ve sorumsuz eylemler, uluslararası hukukun temel normlarının açık ihlalidir ve durdurulması gerekiyor” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220409/israilden-suriyeye-bir-saldiri-daha-1055436831.html

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vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, suriye, israil, saldırı, kınama