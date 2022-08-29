https://sputniknews.com.tr/20220829/rusyadan-suriyeye-hava-saldirilari-duzenleyen-israile-kinama-1060540127.html
Rusya’dan, Suriye’ye hava saldırıları düzenleyen İsrail’e kınama
Rusya’dan, Suriye’ye hava saldırıları düzenleyen İsrail’e kınama
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail’in Suriye’ye yönelik devam eden hava saldırılarını kınadıklarını belirtti. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T21:08+0300
2022-08-29T21:08+0300
2022-08-29T21:08+0300
dünya
vasiliy nebenzya
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
suriye
israil
saldırı
kınama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103324/46/1033244622_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_06eebc184a15b6fc501ec10ba98692f2.jpg
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rus diplomat Vasiliy Nebenzya, Suriye’de uzun vadeli istikrar sağlanmasının ancak bu ülkenin egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden ve eksiksiz sağlanması ve yasadışı yabancı askeri varlığın sona ermesi ile mümkün olduğunu kaydetti.“Bu bağlamda, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Suriye’deki çeşitli hedeflere yönelik devam eden hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz” diyen Nebenzya, sadece son 1 ayda Suriye’nin Tartus limanının defalarca İsrail’in hava saldırılarına uğradığını, bu saldırılarda Suriyeli askerlerin hayatını kaybettiğini anlattı.Nebenzya, “Aynı ihlaller dizisinde, Suriye topraklarının bir kısmının işgali ve ABD tarafından Suriye topraklarına yönelik saldırılar da yer alıyor. Bu türden son korkunç olaylar geçen hafta yaşandı. ABD, Güvenlik Konseyi’ne ilgili mektup yayınlayarak bunu açıkça kabul etti. Bu tür yasadışı ve sorumsuz eylemler, uluslararası hukukun temel normlarının açık ihlalidir ve durdurulması gerekiyor” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220409/israilden-suriyeye-bir-saldiri-daha-1055436831.html
suriye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103324/46/1033244622_387:0:3500:2335_1920x0_80_0_0_1661fe33618479cae726938c5005968e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, suriye, israil, saldırı, kınama
vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, suriye, israil, saldırı, kınama
Rusya’dan, Suriye’ye hava saldırıları düzenleyen İsrail’e kınama
Abone ol
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail’in Suriye’ye yönelik devam eden hava saldırılarını kınadıklarını belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rus diplomat Vasiliy Nebenzya, Suriye’de uzun vadeli istikrar sağlanmasının ancak bu ülkenin egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden ve eksiksiz sağlanması ve yasadışı yabancı askeri varlığın sona ermesi ile mümkün olduğunu kaydetti.
“Bu bağlamda, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Suriye’deki çeşitli hedeflere yönelik devam eden hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz” diyen Nebenzya, sadece son 1 ayda Suriye’nin Tartus limanının defalarca İsrail’in hava saldırılarına uğradığını, bu saldırılarda Suriyeli askerlerin hayatını kaybettiğini anlattı.
Nebenzya, “Aynı ihlaller dizisinde, Suriye topraklarının bir kısmının işgali ve ABD tarafından Suriye topraklarına yönelik saldırılar da yer alıyor. Bu türden son korkunç olaylar geçen hafta yaşandı. ABD, Güvenlik Konseyi’ne ilgili mektup yayınlayarak bunu açıkça kabul etti. Bu tür yasadışı ve sorumsuz eylemler, uluslararası hukukun temel normlarının açık ihlalidir ve durdurulması gerekiyor” ifadesini kullandı.