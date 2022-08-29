Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220829/rusyadan-suriyeye-hava-saldirilari-duzenleyen-israile-kinama-1060540127.html
Rusya’dan, Suriye’ye hava saldırıları düzenleyen İsrail’e kınama
Rusya’dan, Suriye’ye hava saldırıları düzenleyen İsrail’e kınama
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail’in Suriye’ye yönelik devam eden hava saldırılarını kınadıklarını belirtti. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T21:08+0300
2022-08-29T21:08+0300
dünya
vasiliy nebenzya
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
suriye
israil
saldırı
kınama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103324/46/1033244622_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_06eebc184a15b6fc501ec10ba98692f2.jpg
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rus diplomat Vasiliy Nebenzya, Suriye’de uzun vadeli istikrar sağlanmasının ancak bu ülkenin egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden ve eksiksiz sağlanması ve yasadışı yabancı askeri varlığın sona ermesi ile mümkün olduğunu kaydetti.“Bu bağlamda, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Suriye’deki çeşitli hedeflere yönelik devam eden hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz” diyen Nebenzya, sadece son 1 ayda Suriye’nin Tartus limanının defalarca İsrail’in hava saldırılarına uğradığını, bu saldırılarda Suriyeli askerlerin hayatını kaybettiğini anlattı.Nebenzya, “Aynı ihlaller dizisinde, Suriye topraklarının bir kısmının işgali ve ABD tarafından Suriye topraklarına yönelik saldırılar da yer alıyor. Bu türden son korkunç olaylar geçen hafta yaşandı. ABD, Güvenlik Konseyi’ne ilgili mektup yayınlayarak bunu açıkça kabul etti. Bu tür yasadışı ve sorumsuz eylemler, uluslararası hukukun temel normlarının açık ihlalidir ve durdurulması gerekiyor” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220409/israilden-suriyeye-bir-saldiri-daha-1055436831.html
suriye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103324/46/1033244622_387:0:3500:2335_1920x0_80_0_0_1661fe33618479cae726938c5005968e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, suriye, israil, saldırı, kınama
vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, suriye, israil, saldırı, kınama

Rusya’dan, Suriye’ye hava saldırıları düzenleyen İsrail’e kınama

21:08 29.08.2022
© REUTERS / Omar SanadikiSuriye askeri
Suriye askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© REUTERS / Omar Sanadiki
Abone olTelegram
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İsrail’in Suriye’ye yönelik devam eden hava saldırılarını kınadıklarını belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rus diplomat Vasiliy Nebenzya, Suriye’de uzun vadeli istikrar sağlanmasının ancak bu ülkenin egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden ve eksiksiz sağlanması ve yasadışı yabancı askeri varlığın sona ermesi ile mümkün olduğunu kaydetti.
“Bu bağlamda, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Suriye’deki çeşitli hedeflere yönelik devam eden hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz” diyen Nebenzya, sadece son 1 ayda Suriye’nin Tartus limanının defalarca İsrail’in hava saldırılarına uğradığını, bu saldırılarda Suriyeli askerlerin hayatını kaybettiğini anlattı.
Nebenzya, “Aynı ihlaller dizisinde, Suriye topraklarının bir kısmının işgali ve ABD tarafından Suriye topraklarına yönelik saldırılar da yer alıyor. Bu türden son korkunç olaylar geçen hafta yaşandı. ABD, Güvenlik Konseyi’ne ilgili mektup yayınlayarak bunu açıkça kabul etti. Bu tür yasadışı ve sorumsuz eylemler, uluslararası hukukun temel normlarının açık ihlalidir ve durdurulması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Şam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
DÜNYA
İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha
9 Nisan, 20:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала