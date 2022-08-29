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https://sputniknews.com.tr/20220829/mukteda-es-sadr-aclik-grevine-basladi-silahli-catisma-bitene-kadar-devam-edecek-1060543110.html
Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı: 'Silahlı çatışma bitene kadar devam edecek'
Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı: 'Silahlı çatışma bitene kadar devam edecek'
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı. Sadr'ın sağ kolu olarak bilinen Hasan Azari... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T22:48+0300
2022-08-29T22:52+0300
mukteda es-sadr
irak
açlık grevi
dünya
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Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı. Sadr'ın sağ kolu sayılan eski milletvekili Hasan Azari, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "Liderimiz, şiddet ve silahlı çatışma bitene kadar sürecek açlık grevine başladı" dedi.Azari, tarafları silahlı çatışmayı sonlandırmaya çağırdı.Bağdat Yeşil Bölge'de Sadr'a bağlı milislerle hükümet güçleri ve Haşdi Şabi milisleri arasında yer yer silahlı çatışma yaşanıyor.Sadr yanlısı kişiler, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.Mukteda es-Sadr'a yakın kişilere müdahalede bulunan askerlerin açtığı ateş sonucu 10'dan fazla kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı bildirilmişti.Sadr yanlıları daha önce de Meclis'i basmıştıMukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi'ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220727/bagdatta-sadr-yanlisi-bir-grup-yesil-bolgeyi-basti-beton-bariyerleri-asan-grup-meclise-girdi-1059211933.html
https://sputniknews.com.tr/20220829/irak-gucleri-ile-sadr-yanlisi-eylemciler-arasinda-catisma-2-protestocu-hayatini-kaybetti-1060533854.html
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mukteda es-sadr, irak, açlık grevi
mukteda es-sadr, irak, açlık grevi

Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı: 'Silahlı çatışma bitene kadar devam edecek'

22:48 29.08.2022 (güncellendi: 22:52 29.08.2022)
© AP Photo / Hadi MizbanMukteda es-Sadr yanlıları, Irak
Mukteda es-Sadr yanlıları, Irak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
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Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı. Sadr'ın sağ kolu olarak bilinen Hasan Azari "Liderimiz, şiddet ve silahlı çatışma bitene kadar sürecek olan bir açlık grevine başladı" açıklamasını yaptı.
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı. Sadr'ın sağ kolu sayılan eski milletvekili Hasan Azari, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "Liderimiz, şiddet ve silahlı çatışma bitene kadar sürecek açlık grevine başladı" dedi.
Azari, tarafları silahlı çatışmayı sonlandırmaya çağırdı.
Bağdat Yeşil Bölge'de Sadr'a bağlı milislerle hükümet güçleri ve Haşdi Şabi milisleri arasında yer yer silahlı çatışma yaşanıyor.
Sadr yanlısı kişiler, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.
Mukteda es-Sadr'a yakın kişilere müdahalede bulunan askerlerin açtığı ateş sonucu 10'dan fazla kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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Sadr yanlıları daha önce de Meclis'i basmıştı

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi'ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.
Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.
Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.
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