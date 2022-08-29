https://sputniknews.com.tr/20220829/mukteda-es-sadr-aclik-grevine-basladi-silahli-catisma-bitene-kadar-devam-edecek-1060543110.html

Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı: 'Silahlı çatışma bitene kadar devam edecek'

Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı: 'Silahlı çatışma bitene kadar devam edecek'

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı. Sadr'ın sağ kolu olarak bilinen Hasan Azari... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T22:48+0300

2022-08-29T22:48+0300

2022-08-29T22:52+0300

mukteda es-sadr

irak

açlık grevi

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060543229_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e172fdc25aed2fc56ca92ce481f7b40b.jpg

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı. Sadr'ın sağ kolu sayılan eski milletvekili Hasan Azari, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "Liderimiz, şiddet ve silahlı çatışma bitene kadar sürecek açlık grevine başladı" dedi.Azari, tarafları silahlı çatışmayı sonlandırmaya çağırdı.Bağdat Yeşil Bölge'de Sadr'a bağlı milislerle hükümet güçleri ve Haşdi Şabi milisleri arasında yer yer silahlı çatışma yaşanıyor.Sadr yanlısı kişiler, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.Mukteda es-Sadr'a yakın kişilere müdahalede bulunan askerlerin açtığı ateş sonucu 10'dan fazla kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı bildirilmişti.Sadr yanlıları daha önce de Meclis'i basmıştıMukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi'ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220727/bagdatta-sadr-yanlisi-bir-grup-yesil-bolgeyi-basti-beton-bariyerleri-asan-grup-meclise-girdi-1059211933.html

https://sputniknews.com.tr/20220829/irak-gucleri-ile-sadr-yanlisi-eylemciler-arasinda-catisma-2-protestocu-hayatini-kaybetti-1060533854.html

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mukteda es-sadr, irak, açlık grevi