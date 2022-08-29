https://sputniknews.com.tr/20220829/lavrov-rusya-ile-islam-ulkeleri-arasindaki-iliskiler-yukseliste-1060518691.html

Lavrov: Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki ilişkiler yükselişte

Lavrov: Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki ilişkiler yükselişte

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğunu, Rusya'nın eşitlik ve... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T13:02+0300

2022-08-29T13:02+0300

2022-08-29T13:02+0300

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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da İİT tarafından düzenlenen Küresel Gençlik Zirvesi'nin açılışında Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Elçisi Konstantin Şuvalov’un okuduğu mesajında katılımcıları selamlayan Lavrov, Rusya ile İTT ülkeleri arasındaki ilişkilerin ivme kazandığına dikkat çekti.“Rusya ile İİT ve üye ülkeler arasındaki ilişkiler yükselişte. Eşitlik ve karşılıklı yarar, kültürel ve medeniyet kimliğine saygı ve kalkınma yollarını bağımsız olarak belirleme hakkı temelinde onlarla işbirliğini artırmaya hazırız” diyen Lavrov, Rusya’nın Batı'nın kendi sözde değerlerinin yaygın olarak dayatmasını, kendi egemenliklerini savunan ülkeleri tecrit etme girişimlerini, onlara karşı bloklar ve ittifaklar oluşturmasını kabul etmeyeceğini vurguladı.Lavrov, Rusya'nın Kazan kentinin Müslüman ülkelerdeki gençlik politikasına adanmış bir forum düzenlemek için seçilmesinin Rusya'nın İİT üyesi ülkelerle olan bağlarının çok yönlülüğüne, bu etkileşime yönelik geniş uluslararası kamuoyu desteğine tanıklık ettiğini kaydetti.27-30 Ağustos tarihlerinde Kazan’da düzenlenen Küresel Gençlik Zirvesi’ne aralarında Türkiye, Cezayir, Bangladeş, Benin, Mısır, Endonezya, Irak, İran, Kazakistan, Kamerun, Nijer, Kanada, Bahreyn Krallığı, Lübnan, Libya, Malezya, Fas, BAE, Umman, Pakistan, Filistin, Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 50’nin üzerinde ülkeden 300’den fazla kişi katılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220829/putin-islam-dunyasi-ulkeleri-kuresel-sorunlarin-cozumunde-rusyanin-geleneksel-partnerleri---1060516585.html

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