https://sputniknews.com.tr/20220829/putin-islam-dunyasi-ulkeleri-kuresel-sorunlarin-cozumunde-rusyanin-geleneksel-partnerleri---1060516585.html
Putin: İslam dünyası ülkeleri, küresel sorunların çözümünde Rusya'nın geleneksel partnerleri
Putin: İslam dünyası ülkeleri, küresel sorunların çözümünde Rusya'nın geleneksel partnerleri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İslam dünyası ülkelerinin güncel küresel ve bölgesel sorunların çözümünde Rusya'nın geleneksel partnerleri olduğunu... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T12:20+0300
2022-08-29T12:20+0300
2022-08-29T12:21+0300
dünya
vladimir putin
sergey lavrov
tataristan
rüstem minnihanov
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Putin'in Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından düzenlenen Küresel Gençlik Zirvesi'nin açılışında katılımcılara gönderdiği yazılı mesajı Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov tarafından okundu. Putin mesajında "İslam dünyası ülkeleri, birçok güncel küresel ve bölgesel sorunun çözümünde, daha adil, demokratik bir dünya düzeninin kurulmasına yönelik çabalarda geleneksel partnerlerimiz durumunda. Bu kadar yapıcı, çok taraflı etkileşime gençliğin daha aktif şekilde dahil edilmesi önemli" dedi. Kazan'ın İİT'nin 'Gençlik Başkenti' olarak seçilmesinin Rusya ile bu saygın uluslararası kuruluş arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu gösterdiğini vurgulayan Rusya lideri, İİT ülkelerinden yüzlerce gencin Kazan'da buluşmasının söz konusu ülkelerin halkları arasındaki anlayış ve güvenin pekişmesine katkı sunacağının da altını çizdi.
tataristan
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vladimir putin, sergey lavrov, tataristan, rüstem minnihanov
vladimir putin, sergey lavrov, tataristan, rüstem minnihanov
Putin: İslam dünyası ülkeleri, küresel sorunların çözümünde Rusya'nın geleneksel partnerleri
12:20 29.08.2022 (güncellendi: 12:21 29.08.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İslam dünyası ülkelerinin güncel küresel ve bölgesel sorunların çözümünde Rusya'nın geleneksel partnerleri olduğunu söyledi.
Putin'in Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından düzenlenen Küresel Gençlik Zirvesi'nin açılışında katılımcılara gönderdiği yazılı mesajı Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov tarafından okundu.
Putin mesajında "İslam dünyası ülkeleri, birçok güncel küresel ve bölgesel sorunun çözümünde, daha adil, demokratik bir dünya düzeninin kurulmasına yönelik çabalarda geleneksel partnerlerimiz durumunda. Bu kadar yapıcı, çok taraflı etkileşime gençliğin daha aktif şekilde dahil edilmesi önemli" dedi.
Kazan'ın İİT'nin 'Gençlik Başkenti' olarak seçilmesinin Rusya ile bu saygın uluslararası kuruluş arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu gösterdiğini vurgulayan Rusya lideri, İİT ülkelerinden yüzlerce gencin Kazan'da buluşmasının söz konusu ülkelerin halkları arasındaki anlayış ve güvenin pekişmesine katkı sunacağının da altını çizdi.