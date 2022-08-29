https://sputniknews.com.tr/20220829/putin-islam-dunyasi-ulkeleri-kuresel-sorunlarin-cozumunde-rusyanin-geleneksel-partnerleri---1060516585.html

Putin: İslam dünyası ülkeleri, küresel sorunların çözümünde Rusya'nın geleneksel partnerleri

Putin: İslam dünyası ülkeleri, küresel sorunların çözümünde Rusya'nın geleneksel partnerleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İslam dünyası ülkelerinin güncel küresel ve bölgesel sorunların çözümünde Rusya'nın geleneksel partnerleri olduğunu... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T12:20+0300

2022-08-29T12:20+0300

2022-08-29T12:21+0300

dünya

vladimir putin

sergey lavrov

tataristan

rüstem minnihanov

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Putin'in Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından düzenlenen Küresel Gençlik Zirvesi'nin açılışında katılımcılara gönderdiği yazılı mesajı Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov tarafından okundu. Putin mesajında "İslam dünyası ülkeleri, birçok güncel küresel ve bölgesel sorunun çözümünde, daha adil, demokratik bir dünya düzeninin kurulmasına yönelik çabalarda geleneksel partnerlerimiz durumunda. Bu kadar yapıcı, çok taraflı etkileşime gençliğin daha aktif şekilde dahil edilmesi önemli" dedi. Kazan'ın İİT'nin 'Gençlik Başkenti' olarak seçilmesinin Rusya ile bu saygın uluslararası kuruluş arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu gösterdiğini vurgulayan Rusya lideri, İİT ülkelerinden yüzlerce gencin Kazan'da buluşmasının söz konusu ülkelerin halkları arasındaki anlayış ve güvenin pekişmesine katkı sunacağının da altını çizdi.

tataristan

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vladimir putin, sergey lavrov, tataristan, rüstem minnihanov