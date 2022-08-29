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https://sputniknews.com.tr/20220829/kokpitte-kavga-eden-air-france-pilotlari-aciga-alindi-1060504156.html
Kokpitte kavga eden Air France pilotları açığa alındı
Kokpitte kavga eden Air France pilotları açığa alındı
Fransız hava yolu şirketi Air France'e ait uçağın kokpitinde kavga eden iki pilotun açığa alındığı bildirildi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T01:20+0300
2022-08-29T01:20+0300
yaşam
fransa
kokpit
yolcu uçağı
pilot
kavga
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La Tribune gazetesinin haberine göre, haziranda Cenevre-Paris uçuşunu gerçekleştiren uçağın kokpitinde iki pilot arasında kavga çıktı.Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, pilotların açığa alındığı bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, kokpitte çıkan anlaşmazlığa rağmen uçuşun olağan seyrettiği ve güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi.Uçağın kalkışından kısa süre sonra yaşanan kavgada pilotları, kabin görevlisinin ayırmaya çalıştığı belirtilmişti.Fransız Hava Olayları Soruşturma Ajansı, 24 Ağustos'ta yayınladığı raporda, kavgaya tutuşan pilotların güvenli uçuş için gerekli sorumluluğu yerine getirmediğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220820/etiyopya-hava-yollari-uyuyan-pilotlari-aciga-aldi-1060168443.html
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fransa, kokpit, yolcu uçağı, pilot, kavga
fransa, kokpit, yolcu uçağı, pilot, kavga

Kokpitte kavga eden Air France pilotları açığa alındı

01:20 29.08.2022
© AFP 2022 / PASCAL PAVANI Air France uçağı
Air France uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / PASCAL PAVANI
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Fransız hava yolu şirketi Air France'e ait uçağın kokpitinde kavga eden iki pilotun açığa alındığı bildirildi.
La Tribune gazetesinin haberine göre, haziranda Cenevre-Paris uçuşunu gerçekleştiren uçağın kokpitinde iki pilot arasında kavga çıktı.
Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, pilotların açığa alındığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, kokpitte çıkan anlaşmazlığa rağmen uçuşun olağan seyrettiği ve güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi.
Uçağın kalkışından kısa süre sonra yaşanan kavgada pilotları, kabin görevlisinin ayırmaya çalıştığı belirtilmişti.
Fransız Hava Olayları Soruşturma Ajansı, 24 Ağustos'ta yayınladığı raporda, kavgaya tutuşan pilotların güvenli uçuş için gerekli sorumluluğu yerine getirmediğini kaydetmişti.
Etiyopya Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
DÜNYA
Etiyopya Hava Yolları uyuyan pilotları açığa aldı
20 Ağustos, 05:22
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