https://sputniknews.com.tr/20220820/etiyopya-hava-yollari-uyuyan-pilotlari-aciga-aldi-1060168443.html

Etiyopya Hava Yolları uyuyan pilotları açığa aldı

Etiyopya Hava Yolları uyuyan pilotları açığa aldı

Etiyopya Hava Yolları, Hartum'dan Addis Ababa'ya seyahat eden uçakta uyuyakalan ve uçağın geç inmesine yol açan pilotları açığa aldığını duyurdu. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T05:22+0300

2022-08-20T05:22+0300

2022-08-20T05:27+0300

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uçak

pilot

uyku

the aviation herald

etiyopya

etiyopya hava yolları

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Etiyopya Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, 15 Ağustos'ta sefer halinde olan ET343 sefer sayılı uçağın geçici olarak Addis Ababa Hava Trafik Kontrol birimiyle iletişiminin kesildiği ancak sonrasında güvenli iniş yaptığı belirtildi.Açıklamada, ilgili personelin soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı, soruşturma sonucuna göre uygun eylemde bulunulacağı kaydedildi.The Aviation Herald'ın haberine göre, Boeing 737-800 model uçağın iki pilotunun da uyuyakalması nedeniyle uçak 25 dakika geç inmişti.Pilotların otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandığı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220819/etiyopya-hava-yollari-ucaginin-iki-pilotu-da-uyuyakaldi--1060133033.html

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uçak, pilot, uyku, the aviation herald, etiyopya, etiyopya hava yolları