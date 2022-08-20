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https://sputniknews.com.tr/20220820/etiyopya-hava-yollari-uyuyan-pilotlari-aciga-aldi-1060168443.html
Etiyopya Hava Yolları uyuyan pilotları açığa aldı
Etiyopya Hava Yolları uyuyan pilotları açığa aldı
Etiyopya Hava Yolları, Hartum'dan Addis Ababa'ya seyahat eden uçakta uyuyakalan ve uçağın geç inmesine yol açan pilotları açığa aldığını duyurdu. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T05:22+0300
2022-08-20T05:27+0300
dünya
uçak
pilot
uyku
the aviation herald
etiyopya
etiyopya hava yolları
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Etiyopya Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, 15 Ağustos'ta sefer halinde olan ET343 sefer sayılı uçağın geçici olarak Addis Ababa Hava Trafik Kontrol birimiyle iletişiminin kesildiği ancak sonrasında güvenli iniş yaptığı belirtildi.Açıklamada, ilgili personelin soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı, soruşturma sonucuna göre uygun eylemde bulunulacağı kaydedildi.The Aviation Herald'ın haberine göre, Boeing 737-800 model uçağın iki pilotunun da uyuyakalması nedeniyle uçak 25 dakika geç inmişti.Pilotların otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220819/etiyopya-hava-yollari-ucaginin-iki-pilotu-da-uyuyakaldi--1060133033.html
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uçak, pilot, uyku, the aviation herald, etiyopya, etiyopya hava yolları
uçak, pilot, uyku, the aviation herald, etiyopya, etiyopya hava yolları

Etiyopya Hava Yolları uyuyan pilotları açığa aldı

05:22 20.08.2022 (güncellendi: 05:27 20.08.2022)
© TwitterEtiyopya Hava Yolları
Etiyopya Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© Twitter
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Etiyopya Hava Yolları, Hartum'dan Addis Ababa'ya seyahat eden uçakta uyuyakalan ve uçağın geç inmesine yol açan pilotları açığa aldığını duyurdu.
Etiyopya Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, 15 Ağustos'ta sefer halinde olan ET343 sefer sayılı uçağın geçici olarak Addis Ababa Hava Trafik Kontrol birimiyle iletişiminin kesildiği ancak sonrasında güvenli iniş yaptığı belirtildi.
Açıklamada, ilgili personelin soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı, soruşturma sonucuna göre uygun eylemde bulunulacağı kaydedildi.
The Aviation Herald'ın haberine göre, Boeing 737-800 model uçağın iki pilotunun da uyuyakalması nedeniyle uçak 25 dakika geç inmişti.
Pilotların otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandığı belirtilmişti.
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
DÜNYA
Etiyopya Hava Yolları uçağının iki pilotu da uyuyakaldı
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