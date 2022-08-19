https://sputniknews.com.tr/20220819/etiyopya-hava-yollari-ucaginin-iki-pilotu-da-uyuyakaldi--1060133033.html
Etiyopya Hava Yolları uçağının iki pilotu da uyuyakaldı
Etiyopya Hava Yolları uçağının iki pilotu da uyuyakaldı
Etiyopya Hava Yolları uçağının uyuyakalan iki pilotu, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T14:16+0300
2022-08-19T14:16+0300
2022-08-19T14:19+0300
dünya
etiyopya
pilot
uçak
uyku
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The Aviation Herald'ın haberine göre, Hartum-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737-800 model uçağın pilotları uyuyakalınca Addis Ababa'ya yaklaşık 25 dakika geç iniş yapmak zorunda kaldı. Hava trafik kontrolörleri defalarca pilotlara ulaşmaya çalışsa da iletişim kurmayı başaramadı. Pilotlar, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı. Hava yolu şirketi konuya ilişkin açıklama yapmadı.
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etiyopya, pilot, uçak, uyku
etiyopya, pilot, uçak, uyku
Etiyopya Hava Yolları uçağının iki pilotu da uyuyakaldı
14:16 19.08.2022 (güncellendi: 14:19 19.08.2022) Abone ol
Etiyopya Hava Yolları uçağının uyuyakalan iki pilotu, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı.
The Aviation Herald'ın haberine göre, Hartum-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737-800 model uçağın pilotları uyuyakalınca Addis Ababa'ya yaklaşık 25 dakika geç iniş yapmak zorunda kaldı.
Hava trafik kontrolörleri defalarca pilotlara ulaşmaya çalışsa da iletişim kurmayı başaramadı.
Pilotlar, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı.
Hava yolu şirketi konuya ilişkin açıklama yapmadı.