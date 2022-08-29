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Hamilton'dan kendisine 'aptal' diyen Alonso'ya: Hakkımda nasıl hissettiğini öğrenmek güzel
Hamilton'dan kendisine 'aptal' diyen Alonso'ya: Hakkımda nasıl hissettiğini öğrenmek güzel
Hamilton, Belçika GP'nin ilk turunda yaşadığı kaza nedeniyle kendisine ‘aptal’ diyen Fernando Alonso'ya cevap vererek, “Gerçekten buna verecek bir cevabım yok... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T16:02+0300
2022-08-29T16:09+0300
lewis hamilton
fernando alonso
spor
kaza
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Formula 1, yaklaşık bir aylık aranın ardından Belçika Grand Prix'si ile devam etti. Yarışa damga vuran olay ise Alonso-Hamilton çarpışması oldu. Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a söylediği ağır sözler canlı yayına yansıdı.İlk turun başlamasıyla ön sırlarada büyük çekişme yaşandı. Perez kalkış sonrası yerini kaybederken Russel, Alonso, Hamilton ikincilik peşinde koştu.Belçika GP'de henüz ikinci turundayken Lewis Hamilton, Fernando Alonso ile temas etti. Alonso'yu geçmek isteyen Hamilton geçiş sırasında rakibinin tekeri nedeniyle bir anda havaya fırlayıp tekrar piste düştü. Daha sonrasında ise Hamilton yarışa devam edemedi. Bu kaza sonrası piste güvenlik aracı girdi.Alonso'dan Hamilton'a: Nasıl bir aptalAjansspor’un aktardığına göre, Hamilton'ın yaptığı geçişe kızan Fernando Alonso, "Nasıl bir aptal. Çok büyük bir başlangıç yaptık ama bu adam yalnızca yarışa birinci sıradan başlarsa araba kullanmayı ve start almayı biliyor" ifadelerini kullandı.Hamilton: Benim hatamdıYarışın ardından konuşan Hamilton, "Bugünkü kaza kesinlikle benim hatamdı. Talihsizlikti. Yani bu motor sporları. Her şeyimi verdim. 5. virajda dışarıdan geçmeye çalıştım. Ancak orada yeteri kadar boşluk bırakmadım ve bunun bedelini ödedim. Evet, kasıtlı değildi. Bu şekilde oldu" dedi.Kaza nedeniyle oldukça kızgın olan Alonso, takım telsizinden eski takım arkadaşı için "aptal" dedi ve onun sadece ilk sıradan başlayarak yarışabildiğini" söyledi.Alonso'nun sözleri sorulduğunda Hamilton, ‘Alonso'nun kendisi hakkında nasıl hissettiğini öğrenmenin güzel’ olduğunu söyledi.Hamilton "Gerçekten buna verecek bir cevabım yok. Olayın sıcağında nasıl hissedildiğini biliyorum ancak onun benim için nasıl hissettiğini öğrenmek güzeldi. Onun nasıl hissettiğini bu şekilde açığa çıkarması daha iyi. Dediğim gibi kasıtlı değildi ve kaza için sorumluluğu üstleniyorum. Yetişkinler bu şekilde yaparlar" şeklinde cevap verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220828/f1-belcika-grand-prixsini-verstappen-kazandi-1060498666.html
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lewis hamilton, fernando alonso, kaza
lewis hamilton, fernando alonso, kaza

Hamilton'dan kendisine 'aptal' diyen Alonso'ya: Hakkımda nasıl hissettiğini öğrenmek güzel

16:02 29.08.2022 (güncellendi: 16:09 29.08.2022)
© AFP 2022Fernando Alonso-Lewis Hamilton
Fernando Alonso-Lewis Hamilton - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022
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Hamilton, Belçika GP'nin ilk turunda yaşadığı kaza nedeniyle kendisine ‘aptal’ diyen Fernando Alonso'ya cevap vererek, “Gerçekten buna verecek bir cevabım yok. Olayın sıcağında nasıl hissedildiğini biliyorum ancak onun benim için nasıl hissettiğini öğrenmek güzeldi. Onun nasıl hissettiğini bu şekilde açığa çıkarması daha iyi” ifadelerini kullandı.
Formula 1, yaklaşık bir aylık aranın ardından Belçika Grand Prix'si ile devam etti. Yarışa damga vuran olay ise Alonso-Hamilton çarpışması oldu. Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a söylediği ağır sözler canlı yayına yansıdı.
İlk turun başlamasıyla ön sırlarada büyük çekişme yaşandı. Perez kalkış sonrası yerini kaybederken Russel, Alonso, Hamilton ikincilik peşinde koştu.
Belçika GP'de henüz ikinci turundayken Lewis Hamilton, Fernando Alonso ile temas etti. Alonso'yu geçmek isteyen Hamilton geçiş sırasında rakibinin tekeri nedeniyle bir anda havaya fırlayıp tekrar piste düştü. Daha sonrasında ise Hamilton yarışa devam edemedi. Bu kaza sonrası piste güvenlik aracı girdi.

Alonso'dan Hamilton'a: Nasıl bir aptal

Ajansspor’un aktardığına göre, Hamilton'ın yaptığı geçişe kızan Fernando Alonso, "Nasıl bir aptal. Çok büyük bir başlangıç yaptık ama bu adam yalnızca yarışa birinci sıradan başlarsa araba kullanmayı ve start almayı biliyor" ifadelerini kullandı.

Hamilton: Benim hatamdı

Yarışın ardından konuşan Hamilton, "Bugünkü kaza kesinlikle benim hatamdı. Talihsizlikti. Yani bu motor sporları. Her şeyimi verdim. 5. virajda dışarıdan geçmeye çalıştım. Ancak orada yeteri kadar boşluk bırakmadım ve bunun bedelini ödedim. Evet, kasıtlı değildi. Bu şekilde oldu" dedi.
Kaza nedeniyle oldukça kızgın olan Alonso, takım telsizinden eski takım arkadaşı için "aptal" dedi ve onun sadece ilk sıradan başlayarak yarışabildiğini" söyledi.
Alonso'nun sözleri sorulduğunda Hamilton, ‘Alonso'nun kendisi hakkında nasıl hissettiğini öğrenmenin güzel’ olduğunu söyledi.
Hamilton "Gerçekten buna verecek bir cevabım yok. Olayın sıcağında nasıl hissedildiğini biliyorum ancak onun benim için nasıl hissettiğini öğrenmek güzeldi. Onun nasıl hissettiğini bu şekilde açığa çıkarması daha iyi. Dediğim gibi kasıtlı değildi ve kaza için sorumluluğu üstleniyorum. Yetişkinler bu şekilde yaparlar" şeklinde cevap verdi.
F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
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