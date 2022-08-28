https://sputniknews.com.tr/20220828/f1-belcika-grand-prixsini-verstappen-kazandi-1060498666.html
F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı
F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T18:49+0300
2022-08-28T18:49+0300
2022-08-28T18:50+0300
spor
formula 1 (f1)
max verstappen
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Sezonun 14. mücadelesi, Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde, 44 tur üzerinden yapıldı. Yarışa 14. sıradan başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen, 2. turda piste giren güvenlik aracının da yardımıyla 18. turda liderliği Carlos Sainz'dan (Ferrari) aldı.Kalan bölümde rahat bir yarış çıkaran Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 29. yarış birinciliğine ulaştı. Sergio Perez, takım arkadaşı Verstappen'in 17.8 saniye arkasında 2. sırayı aldı. Pole pozisyonundaki Sainz ise liderin 26.8 saniye gerisinde 3. oldu.Sezon başında Verstappen ile şampiyonluk mücadelesi vereceği tahmin edilen Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, son turda aldığı 5 saniye cezasıyla mücadeleyi 6. sırada tamamladı. Puanını 284'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, şampiyonada 2. sıraya yükselen Perez ile arasındaki farkı 93 puana yükseltti. Sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'si 4 Eylül'de düzenlenecek.
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formula 1 (f1), max verstappen
formula 1 (f1), max verstappen
F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı
18:49 28.08.2022 (güncellendi: 18:50 28.08.2022) Abone ol
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.
Sezonun 14. mücadelesi, Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde, 44 tur üzerinden yapıldı. Yarışa 14. sıradan başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen, 2. turda piste giren güvenlik aracının da yardımıyla 18. turda liderliği Carlos Sainz'dan (Ferrari) aldı.
Kalan bölümde rahat bir yarış çıkaran Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 29. yarış birinciliğine ulaştı. Sergio Perez, takım arkadaşı Verstappen'in 17.8 saniye arkasında 2. sırayı aldı. Pole pozisyonundaki Sainz ise liderin 26.8 saniye gerisinde 3. oldu.
Sezon başında Verstappen ile şampiyonluk mücadelesi vereceği tahmin edilen Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, son turda aldığı 5 saniye cezasıyla mücadeleyi 6. sırada tamamladı. Puanını 284'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, şampiyonada 2. sıraya yükselen Perez ile arasındaki farkı 93 puana yükseltti. Sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'si 4 Eylül'de düzenlenecek.