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https://sputniknews.com.tr/20220829/gulseni-ziyaret-etmek-isteyen-agabeyine-savcidan-izin-cikmadi-bomba-gibi-tek-kisilik-kogusta-1060517877.html
Gülşen'i ziyaret etmek isteyen ağabeyine savcıdan izin çıkmadı: 'Bomba gibi, tek kişilik koğuşta'
Gülşen'i ziyaret etmek isteyen ağabeyine savcıdan izin çıkmadı: 'Bomba gibi, tek kişilik koğuşta'
Ataşehir'de 30 Nisan'da verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T12:51+0300
2022-08-29T13:05+0300
gülşen
türkiye
ağabey
cezaevi
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Gülşen’in tutuklu olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sabah saatlerinde gelen ağabeyi Özden Bayraktar, ellerinde tatlı paketleriyle girdiği cezaevinde yaklaşık bir saat kaldı. DHA muhabirinin sorusuna cevap veren ağabeyi, kardeşinin çok iyi durumda olduğunu ifade etti. Bayraktar, kardeşiyle ilgili "Bomba gibi" yorumu yaparken, kaldığı koğuşla ilgili soruya eliyle işaret ederek "Tek kişilik" dedi.Edinilen bilgiye göre Bayraktar'ın savcıdan görüşme izni alamadığı için Gülşen'le bir araya gelemediği öğrenildi. Daha sonra izin almak için Bakırköy Adliyesi’ne giden Özden Bayraktar, Ozan Çolakoğlu ile tekrar cezaevine geldi.
https://sputniknews.com.tr/20220827/bakan-bozdag-gulsenin-tutuklanmasina-yonelik-elestirilere-degindi-elestirin-o-hakim-kararidir-1060473351.html
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gülşen, ağabey, cezaevi
gülşen, ağabey, cezaevi

Gülşen'i ziyaret etmek isteyen ağabeyine savcıdan izin çıkmadı: 'Bomba gibi, tek kişilik koğuşta'

12:51 29.08.2022 (güncellendi: 13:05 29.08.2022)
© DHAGülşen'in ağabeyi Özden Bayraktar
Gülşen'in ağabeyi Özden Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© DHA
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Ataşehir'de 30 Nisan'da verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen'i ağabeyi Özden Bayraktar ziyaret etti. Bayraktar, Gülşen’in durumuyla ilgili soruya "Bomba gibi" karşılığını verdi. Bayraktar, Gülşen'in tek kişilik koğuşta kaldığını da bildirdi.
Gülşen’in tutuklu olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sabah saatlerinde gelen ağabeyi Özden Bayraktar, ellerinde tatlı paketleriyle girdiği cezaevinde yaklaşık bir saat kaldı.
DHA muhabirinin sorusuna cevap veren ağabeyi, kardeşinin çok iyi durumda olduğunu ifade etti. Bayraktar, kardeşiyle ilgili "Bomba gibi" yorumu yaparken, kaldığı koğuşla ilgili soruya eliyle işaret ederek "Tek kişilik" dedi.
Edinilen bilgiye göre Bayraktar'ın savcıdan görüşme izni alamadığı için Gülşen'le bir araya gelemediği öğrenildi. Daha sonra izin almak için Bakırköy Adliyesi’ne giden Özden Bayraktar, Ozan Çolakoğlu ile tekrar cezaevine geldi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
POLİTİKA
Bakan Bozdağ, Gülşen'in tutuklanmasına yönelik eleştirilere değindi: Eleştirin, o hakim kararıdır
27 Ağustos, 18:33
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