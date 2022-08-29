https://sputniknews.com.tr/20220829/gulseni-ziyaret-etmek-isteyen-agabeyine-savcidan-izin-cikmadi-bomba-gibi-tek-kisilik-kogusta-1060517877.html

Gülşen'i ziyaret etmek isteyen ağabeyine savcıdan izin çıkmadı: 'Bomba gibi, tek kişilik koğuşta'

Gülşen'i ziyaret etmek isteyen ağabeyine savcıdan izin çıkmadı: 'Bomba gibi, tek kişilik koğuşta'

Ataşehir'de 30 Nisan'da verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T12:51+0300

2022-08-29T12:51+0300

2022-08-29T13:05+0300

gülşen

türkiye

ağabey

cezaevi

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Gülşen’in tutuklu olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sabah saatlerinde gelen ağabeyi Özden Bayraktar, ellerinde tatlı paketleriyle girdiği cezaevinde yaklaşık bir saat kaldı. DHA muhabirinin sorusuna cevap veren ağabeyi, kardeşinin çok iyi durumda olduğunu ifade etti. Bayraktar, kardeşiyle ilgili "Bomba gibi" yorumu yaparken, kaldığı koğuşla ilgili soruya eliyle işaret ederek "Tek kişilik" dedi.Edinilen bilgiye göre Bayraktar'ın savcıdan görüşme izni alamadığı için Gülşen'le bir araya gelemediği öğrenildi. Daha sonra izin almak için Bakırköy Adliyesi’ne giden Özden Bayraktar, Ozan Çolakoğlu ile tekrar cezaevine geldi.

https://sputniknews.com.tr/20220827/bakan-bozdag-gulsenin-tutuklanmasina-yonelik-elestirilere-degindi-elestirin-o-hakim-kararidir-1060473351.html

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gülşen, ağabey, cezaevi