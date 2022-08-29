https://sputniknews.com.tr/20220829/ekonomist-atilal-spknin-suc-duyurusu-aciklamasini-degerlendirdi-1060527393.html

Ekonomist Atılal SPK’nın suç duyurusu açıklamasını değerlendirdi

Ekonomist Atılal SPK’nın suç duyurusu açıklamasını değerlendirdi

Ekonomist Baki Atılal, SPK’nın suç duyurusu açıklamasını “Güçlü doneler olmamış olsa suç duyurusunda bulunmaz. Orada adı geçen bütün kurumlar üzerinden bu... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T16:00+0300

2022-08-29T16:00+0300

2022-08-29T16:00+0300

seyir hali

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sermaye piyasası kurulu (spk)

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hisse

suç duyurusu

halka arz

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Ekonomist Atılal SPK’nın suç duyurusu açıklamasını değerlendirdi Ekonomist Atılal SPK’nın suç duyurusu açıklamasını değerlendirdi

A1 Capital Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) sosyal medyada Marka Yatırım Holding AŞ hakkında yazılan iddialara dair suç duyurusunda bulunacağı açıklamasını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Atılal, iddiaların ve SPK açıklamasının yatırımcı tarafından nasıl karşılandığını “Biz haftasonu Twitter üzerinden açıklamaları gördük. İlk önce kurumlar tarafından değil, SPK tarafından buna bir cevap verilmesi gerekir çünkü olayı biraz SPK üzerine yıkma olmuş. Genel konjonktürde böyle bir suçlama olduğu zaman ‘özlük haklarımız baki kalmak şartıyla yakından takip ediyoruz’ denilirdi. Bu sefer net bir şekilde açıklama yaparak prosedürü anlattı. Neye başvurdular, ne eksikti, ne tamamlandı, kaç gün sonra kabul edildi? Ondan sonraki periyodu anlattı. Suç duyurusunda bulunacağını da açık bir şekilde söyledi. Akşam saatlerinde iki firma alakaları olmadığına dair açıklama gönderdi. Genel kanaat olarak bakıldığında yatırımcının kafasında ‘bilmediğimiz neler oluyor’ düşüncesi var” diye açıkladı.‘En yetkili kurul böyle bir suç duyurusunda bulunacağım diyorsa iki taraf da konuşacaktır’SPK’nın suç duyurusunda bulunacak olmasının önemine dikkat çeken Atılal, “Burada bakmamız gereken SPK’nın suç duyurusunda bulunacak olması; güçlü doneler olmamış olsa suç duyurusunda bulunmaz. Orada adı geçen bütün kurumlar üzerinden bu soruşturma nasıl gitti onun takibinde bulacağız. Takipte eğer en yetkili kurul böyle bir suç duyurusunda bulunacağım diyorsa iki taraf da konuşacaktır. Öncesi kısmını yatırımcı bilemez, onlar arasındaki işlemlerdir. Son dönemde ne oldu? 3-4 yıldır halka arzlar ciddi bir şekilde geliyor, pandemi kaynaklı hemen hemen hepsi prim yaptı. Bu süreç zarfında bedelli ve bedelsiz sermaye yaptırımları oldu. Normal şartlarda bedelli tercihinde bulunduğu zaman yatırımcı yatırım yapacak, sermayesini güçlendiriyor. Bedelsiz açıkladıklarında piyasada daha fazla hisse senedi olacak, fiyatının düşmesi lazımdır. Biz yaklaşık 10 yıldır hangi moddayız? Bedelli de bedelsiz de açıklansa hisse senedi tavan yapmaya devam ediyor. ‘Ortada hisse senedi sayısı çoğalıyor. Bunun böyle olmaması lazım’ dediğimizde ‘piyasa yukarıya götürür’ deniyor” diye söyledi.‘İşin içinde olmama rağmen bana bilgiler sosyal medyaya düştükten sonra geliyor, bunun önüne geçilmeli’Atılal, “Son üç yılda ne oldu pandemi ile beraber? Telegram grupları ortaya çıktı, bir tomar hisse pazarlandı. Bana done geldiği anda zaten sosyal medyada o doneler var. Onlar nereden görüyor? Ben işin içindeyim. Bana sonradan geliyor. Onlara daha önceden geliyor. Twitter’da ne olacağını görüyorsun. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Diğer taraftan brüt takas hikayesi de var orada. Brüt takasa giren birisinin normal şartlarda krediyle almadıysa bir sıkıntı yaşamaması gerekir. Bizim piyasada işlemlerin çoğu kredili olduğundan dolayı yukarı hareket orada da devam ediyordu. SPK’ya tabisin ve halka arzlar başta olmak üzere yapılan işlemler prosedürüne uygun. SPK açıklamasında ‘yasal süre zarfında verdim’ diyor. Vermedim demiyor ki ilk başvuruda evrak eksiği vardı. Onu gönderdikten sonra bir hafta içerisinde kabul ettim diyor. Ondan sonrası ya da onun öncesinde yaptığın işler SPK’yı bağlamaz. Önüne evrakı düzgün getirdin mi, getirmedin mi? Hikaye tamamıyla budur” diye konuştu.‘SPK’nın yaptığı suç duyurusunun piyasayı etkileyeceğini zannetmiyorum’Atılal, iddiaların ve açıklamanın piyasaya olası etkisini “Bugün piyasayı etkileyeceğini zannetmiyorum. Halkbank konusunda bir şeyler var. Nedir bilmiyoruz, zaten yabancı oranı düşük. Yerli yerliye dokunmaz. Dokunmayacağından dolayı onun da pek etkisi olmaz. Cuma günü Jackson Hole’da çok sert açıklamalar oldu. Amerikan borsaları günlük son 4-5 yılın en ciddi geri çekilmesini yaptı. Bunun bir yansıması olacaktır. Dolar endeksi rekorlar kırdı, bunun bir etkisi olacaktır. Sen bunu ister ona bağlarsın ister ‘haftasonu gelişmelerinden yatırımcı korktu’ dersin. Ben o tarafta bir şey olacağını sanmıyorum. SPK suç duyurusunda bulunuyorsa güvendiği bir şey vardır” diye öngördü.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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