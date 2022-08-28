https://sputniknews.com.tr/20220828/spkdan-marka-yatirim-holding-asye-iliskin-aciklama-suc-duyurusunda-bulunulacak-1060499613.html

SPK'dan Marka Yatırım Holding AŞ'ye ilişkin açıklama: Suç duyurusunda bulunulacak

SPK'dan Marka Yatırım Holding AŞ'ye ilişkin açıklama: Suç duyurusunda bulunulacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bazı medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T19:57+0300

2022-08-28T19:57+0300

2022-08-28T19:57+0300

türkiye

sermaye piyasası kurulu (spk)

açıklama

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SPK açıklamasında, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin olarak aşağıda yer alan açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. Söz konusu haberlerde Marka Yatırım Holding AŞ tarafından Kurulumuza yapılan bedelli sermaye artırımı başvurusuna ve şirkete ilişkin Kurulumuzca yürütülen denetim/gözetim çalışmalarına ilişkin olarak gerçeği yansıtmayan, asılsız bir takım iddialara yer verildiği görülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımı başvurularını 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun kendisine verdiği görev ve yetkiler uyarınca sermaye piyasası mevzuatına uygunluğu ve yatırımcıların korunması ilkesi doğrultusunda incelemekte ve sonuçlandırmaktadır." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, söz konusu şirket tarafından 5 Nisan 2021'de Kurula yapılan başvuru ile 2017-2021 yıllarında 30'un üzerinde farklı kişilerden toplanan en düşüğü 32 bin lira, en yükseği ise 5 milyon 200 bin lira tutarlarında olmak üzere toplam 25 milyon 10 bin liralık fonun sermayeye eklenmesinin talep edildiği belirtildi.Diğer tüm başvurularda olduğu gibi hareket edilip ve söz konusu başvurunun derhal incelemeye alındığı bildirilen açıklamada, "Ancak, yapılan incelemede Şirket'in 05.04.2021 tarihli başvurusunda, Kurulumuza belge olarak sadece sermaye artırımına ve fon kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararları iletilmiş olduğu, mevzuat kapsamında iletilmesi gereken ilgili belgelerin tam ve eksiksiz olarak iletilmediği tespit edilmiştir.” bilgisine yer verildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20220828/eski-spk-baskani-taskesenlioglu-rusvet-iddialarini-reddetti-suc-duyurusunda-bulunacagim-1060495789.html

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sermaye piyasası kurulu (spk), açıklama