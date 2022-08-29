https://sputniknews.com.tr/20220829/abdullah-avci-bir-derbiye-yakisan-buyuk-takima-yakisan-bir-mac-degildi-1060504968.html

Abdullah Avcı: Bir derbiye yakışan, büyük takıma yakışan bir maç değildi

Abdullah Avcı: Bir derbiye yakışan, büyük takıma yakışan bir maç değildi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçının ardından, “Bir derbiye yakışan, büyük takıma yakışan bir maç değildi” dedi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T02:30+0300

2022-08-29T02:30+0300

2022-08-29T02:30+0300

abdullah avcı

spor

trabzonspor

galatasaray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060363672_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e47b268461355d39a7cc5219fab4e658.jpg

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı. Karşılaşma sonrasında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “İyi bir derbi maçı olmadı. Basit top kayıpların bizim adımıza daha fazla olduğu, basit top kayıpları yaptık. Bir derbiye yakışan büyük takıma yakışan bir maç değildi. Rakibin bize göre 2 tane net pozisyonu vardı. Kalecimiz Taha bu topları kurtardı. Dalgalı bir oyun. Oyundan memnun değiliz. Kendi saha ve seyircimizi önünde kazanmak istiyorduk. Taha kaptanı aratmadı. Oyun organizasyonu ile ayakta kalmaya çalıştık. Dengeli pozisyonlar vardı, rakibimin pozisyonları daha netti. 24 günde 6 ciddi müsabaka oynadık. 4 maç 7 puan yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220829/okan-buruk-galibiyete-yakin-olan-taraftik-1060504851.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdullah avcı, trabzonspor, galatasaray