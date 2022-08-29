https://sputniknews.com.tr/20220829/okan-buruk-galibiyete-yakin-olan-taraftik-1060504851.html

Okan Buruk: Galibiyete yakın olan taraftık

Okan Buruk: Galibiyete yakın olan taraftık

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "Buradan alınan 1 puan değerli... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T02:07+0300

2022-08-29T02:07+0300

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spor

okan buruk

galatasaray

trabzonspor

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Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın da maç öncesi hedefinin kazanmak olduğunu belirterek, "Oyunu 90 dakika olarak değerlendirdiğimizde topa daha çok sahip olan, daha çok net pozisyona giren takımdık. Oyunu daha çok yöneten taraftık. Rakibin uzun top geçiş oyunuyla bulmaya çalıştığı pozisyonlar oldu" şeklinde konuştu.Hiçbir maça beraberlik için çıkmadıklarını vurgulayan Buruk, şöyle devam etti:Buruk, ligin ilk 4 haftasında hakemlerin VAR'a fazla gitmemesine ilişkin bir soru üzerine de "Demin seyrettiğimiz net bir el pozisyonu var. Onda çağrılmadı. Telefondan izledim. Maçta çok fazla çağrılmadı. Dört haftada hakemler açısından çok mutlu musunuz derseniz, çok mutlu değiliz. Bu mutsuzluğu belki bütün takımlar yaşıyor. Hakemle ilgili konuşmuyorum ama bir pozisyon çok net penaltı olarak gözüküyor" ifadelerini kullandı.Boey'un takımdan ayrılacağı yönündeki haberler ve Mertens'in performansına ilişkin bir soru üzerine de Buruk, şunları söyledi:

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okan buruk, galatasaray, trabzonspor