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https://sputniknews.com.tr/20220829/abd-bagdat-buyukelciliginin-bosaltildigi-iddialarini-yalanladi-1060540240.html
ABD, Bağdat Büyükelçiliği'nin boşaltıldığı iddialarını yalanladı
ABD, Bağdat Büyükelçiliği'nin boşaltıldığı iddialarını yalanladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, artan olaylar nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin boşaltıldığı iddialarını yalanladı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T21:18+0300
2022-08-29T21:18+0300
abd'nin bağdat büyükelçiliği
dünya
yeşil bölge
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin boşaltıldığı iddialarına ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.Yetkili, "Bu yöndeki haberler doğru değildir. ABD hükümeti personelinin, ABD vatandaşlarının güvenliğini ve tesislerimizin emniyetini sağlamak en büyük önceliğimizdir" ifadesini kullandı.Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçileriyle İran yanlısı Şii Koordinasyon Çerçevesi yandaşları arasında taşlı sopalı çatışmalar meydana gelmişti.Sadr destekçisi gruplar ile hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de oturma eylemi yapan Koordinasyon Çerçevesi yanlıları arasında önce sözlü, ardından da taşlı ve sopalı çatışmalar yaşanmış, olayda Sadr yanlısı kişilerden hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralananlar olmuştu.Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220829/irak-gucleri-ile-sadr-yanlisi-eylemciler-arasinda-catisma-2-protestocu-hayatini-kaybetti-1060533854.html
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abd'nin bağdat büyükelçiliği, yeşil bölge, irak
abd'nin bağdat büyükelçiliği, yeşil bölge, irak

ABD, Bağdat Büyükelçiliği'nin boşaltıldığı iddialarını yalanladı

21:18 29.08.2022
© İHAIrak protestolar
Irak protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© İHA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, artan olaylar nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin boşaltıldığı iddialarını yalanladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin boşaltıldığı iddialarına ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.
Yetkili, "Bu yöndeki haberler doğru değildir. ABD hükümeti personelinin, ABD vatandaşlarının güvenliğini ve tesislerimizin emniyetini sağlamak en büyük önceliğimizdir" ifadesini kullandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçileriyle İran yanlısı Şii Koordinasyon Çerçevesi yandaşları arasında taşlı sopalı çatışmalar meydana gelmişti.
Sadr destekçisi gruplar ile hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de oturma eylemi yapan Koordinasyon Çerçevesi yanlıları arasında önce sözlü, ardından da taşlı ve sopalı çatışmalar yaşanmış, olayda Sadr yanlısı kişilerden hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralananlar olmuştu.
Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edilmişti.
Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
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