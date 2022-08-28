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https://sputniknews.com.tr/20220828/manisayi-saganak-vurdu-tonlarca-uzum-sel-sularina-kapildi-1060481245.html
Manisa'yı sağanak vurdu: Tonlarca üzüm sel sularına kapıldı
Manisa'yı sağanak vurdu: Tonlarca üzüm sel sularına kapıldı
Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle kurutmaya bırakılan tonlarca üzüm, sel sularına kapıldı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T06:46+0300
2022-08-28T06:46+0300
türkiye
manisa
sel
türkiye
üzüm
tarla
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Manisa'nın Salihli ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.Mersindere ve Kapancı Mahalleleri başta olmak üzere bazı kırsal mahallelerde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle, bağlarda ve sergi alanlarında kurutmaya bırakılan tonlarca çekirdeksiz üzüm suya kapıldı.Çiftçiler, suya kapılan üzümleri dere yataklarından kurtarmaya çalıştı.Renk kaybının yaşandığı gözlemlenen üzümlerde, rekolte kaybının da olduğu bildirildi.'Çamur altındaki̇ üzümleri̇ kurtarıyoruz'Mersindere Mahallesi’nde çiftçilik yapan Hamza Gün, “57 yaşındayım ve kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum. Bu yaşıma kadar görmediğimiz bir afet yaşandı. Çok kısa sürede çok şiddetli bir yağış oldu. Bu yağışın ardından üzüm bağlarımızın arasından geçen dere de taşkın oldu. Bu taşkınla beraber gelen sel suları nedeniyle sadece benim 1 tona yakın üzümüm, sulara kapıldı ve gitti. Dünden beri derenin içinde kalan ve sergide çamurun altında kalan üzümlerimizi elimizden geldiği kadar kurtarmaya çalışıyoruz. Aşırı yağış nedeniyle geride kalan üzümlerimizde de renk ve rekolte kaybı meydana geldi. Bu nedenle fiyatta da bir düşüş olacak. Allah yardımcımız olsun” dedi.'Tonlarca üzümümüz gitti'Mersindere Mahallesi’nden üzüm üreticisi Hakkı Tümer de, şiddetli yağış sonrası gelen sel suları nedeniyle bir yıldır gözleri gibi baktıkları üzümlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.Tümer, “Aniden çok şiddetli bir yağış meydana geldi. Bizler sergideki üzümlerimizi yağmurdan korumaya çalışırken bu kez de mahallemizin üst kısmından sel suları geldi. Dizlerimize kadar yükselen su nedeniyle çaresiz kaldık. Sel suları o kadar şiddetliydi ki her şey bir anda oldu. Suyun yönünü değiştirmeye çalışsak da olmadı. Üzümlerimizi kurtarmaya fırsatımız dahi olmadı. Tonlarca üzümümüz, sel suları ile birlikte gitti. Bu bir doğal afet elimizden bir şey gelmedi. Mahallemizde 15 den fazla üzüm üreticimiz zarar gördü. Kimisinin üzümleri çamur altında kaldı, kimisinin de sel sularına kapıldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz”
https://sputniknews.com.tr/20220826/bursada-sel-sularina-kapilan-kadin-hayatini-kaybetti-1060435620.html
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manisa, sel, türkiye, üzüm, tarla
manisa, sel, türkiye, üzüm, tarla

Manisa'yı sağanak vurdu: Tonlarca üzüm sel sularına kapıldı

06:46 28.08.2022
© İHA / BEHZAT AKCANManisa'yı sağanak vurdu: Tonlarca üzüm sel sularına kapıldı
Manisa'yı sağanak vurdu: Tonlarca üzüm sel sularına kapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© İHA / BEHZAT AKCAN
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Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle kurutmaya bırakılan tonlarca üzüm, sel sularına kapıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.
Mersindere ve Kapancı Mahalleleri başta olmak üzere bazı kırsal mahallelerde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle, bağlarda ve sergi alanlarında kurutmaya bırakılan tonlarca çekirdeksiz üzüm suya kapıldı.

Çiftçiler, suya kapılan üzümleri dere yataklarından kurtarmaya çalıştı.

Renk kaybının yaşandığı gözlemlenen üzümlerde, rekolte kaybının da olduğu bildirildi.

'Çamur altındaki̇ üzümleri̇ kurtarıyoruz'

Mersindere Mahallesi’nde çiftçilik yapan Hamza Gün, “57 yaşındayım ve kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum. Bu yaşıma kadar görmediğimiz bir afet yaşandı. Çok kısa sürede çok şiddetli bir yağış oldu. Bu yağışın ardından üzüm bağlarımızın arasından geçen dere de taşkın oldu. Bu taşkınla beraber gelen sel suları nedeniyle sadece benim 1 tona yakın üzümüm, sulara kapıldı ve gitti. Dünden beri derenin içinde kalan ve sergide çamurun altında kalan üzümlerimizi elimizden geldiği kadar kurtarmaya çalışıyoruz. Aşırı yağış nedeniyle geride kalan üzümlerimizde de renk ve rekolte kaybı meydana geldi. Bu nedenle fiyatta da bir düşüş olacak. Allah yardımcımız olsun” dedi.

'Tonlarca üzümümüz gitti'

Mersindere Mahallesi’nden üzüm üreticisi Hakkı Tümer de, şiddetli yağış sonrası gelen sel suları nedeniyle bir yıldır gözleri gibi baktıkları üzümlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Tümer, “Aniden çok şiddetli bir yağış meydana geldi. Bizler sergideki üzümlerimizi yağmurdan korumaya çalışırken bu kez de mahallemizin üst kısmından sel suları geldi. Dizlerimize kadar yükselen su nedeniyle çaresiz kaldık. Sel suları o kadar şiddetliydi ki her şey bir anda oldu. Suyun yönünü değiştirmeye çalışsak da olmadı. Üzümlerimizi kurtarmaya fırsatımız dahi olmadı. Tonlarca üzümümüz, sel suları ile birlikte gitti. Bu bir doğal afet elimizden bir şey gelmedi. Mahallemizde 15 den fazla üzüm üreticimiz zarar gördü. Kimisinin üzümleri çamur altında kaldı, kimisinin de sel sularına kapıldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz”
Bursa'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
YAŞAM
Bursa'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti
26 Ağustos, 17:02
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