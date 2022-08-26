https://sputniknews.com.tr/20220826/bursada-sel-sularina-kapilan-kadin-hayatini-kaybetti-1060435620.html
Bursa'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti
Bursa'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti
Bursa'da etkili olan şiddetli yağış felakete yol açtı. Kentte sel sularına kapılıp, çevredekiler tarafından çıkarılan 72 yaşındaki Aliye Yıldırım yaşamını... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T17:02+0300
2022-08-26T17:02+0300
2022-08-26T17:02+0300
yaşam
bursa
sağanak yağış
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sel sularına kapılıp, çevredekiler tarafından çıkarılan Aliye Yıldırım (72) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.DHA'nın haberine göre, Orhangazi'de önceki gece etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kırsal Paşapınar Mahallesi'nde dere taştı.11 ev ile 9 aracın hasar gördüğü mahallede, derenin yakınındaki bir prefabrik evi de su bastı.Evden çıkmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılarak 300- 400 metre sürüklenen 4 kişi, çevredekiler tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.Orhangazi Devlet Hastanesi´ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 4 kişiden Aliye Yıldırım, bugün hayatını kaybetti.
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bursa, sağanak yağış
Bursa'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti
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Bursa'da etkili olan şiddetli yağış felakete yol açtı. Kentte sel sularına kapılıp, çevredekiler tarafından çıkarılan 72 yaşındaki Aliye Yıldırım yaşamını yitirdi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sel sularına kapılıp, çevredekiler tarafından çıkarılan Aliye Yıldırım (72) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre, Orhangazi'de önceki gece etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kırsal Paşapınar Mahallesi'nde dere taştı.
11 ev ile 9 aracın hasar gördüğü mahallede, derenin yakınındaki bir prefabrik evi de su bastı.
Evden çıkmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılarak 300- 400 metre sürüklenen 4 kişi, çevredekiler tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Orhangazi Devlet Hastanesi´ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 4 kişiden Aliye Yıldırım, bugün hayatını kaybetti.