https://sputniknews.com.tr/20220828/kirmizi-bultenle-aranan-yabanci-uyruklu-kisi-istanbulda-yakalandi-1060485217.html
Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi İstanbul'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi İstanbul'da yakalandı
Kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli, İstanbul Beylikdüzü'nde yakalandı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T10:37+0300
2022-08-28T10:37+0300
2022-08-28T10:37+0300
türkiye
türkiye
emniyet
kırmızı bülten
beylikdüzü
gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme suçundan uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Bulgaristan uyruklu I.H.D'nin (31) yakalanması için çalışma başlattı.Şüphelinin Polonya adli makamlarınca iadesi amacıyla kırmızı bültenle arandığı, Edirne-Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı yoluyla ülkeye giriş yaptığı ve A.Z.M. (24) ile iletişimde olduğu belirlendi.Çalışmalar sırasında Beylilkdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda I.H.D. ve A.Z.M. yakalandı.Ekiplerce pasaportu incelenen I.H.D'nin kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfanın yırtık ve fotoğrafın kendisine ait olduğu tespit edildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220826/internette-esya-satanlari-5-milyon-lira-dolandiran-sebeke-yakalandi--1060432644.html
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türkiye, emniyet, kırmızı bülten, beylikdüzü, gözaltı
türkiye, emniyet, kırmızı bülten, beylikdüzü, gözaltı
Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi İstanbul'da yakalandı
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Kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli, İstanbul Beylikdüzü'nde yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme suçundan uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Bulgaristan uyruklu I.H.D'nin (31) yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin Polonya adli makamlarınca iadesi amacıyla kırmızı bültenle arandığı, Edirne-Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı yoluyla ülkeye giriş yaptığı ve A.Z.M. (24) ile iletişimde olduğu belirlendi.
Çalışmalar sırasında Beylilkdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda I.H.D. ve A.Z.M. yakalandı.
Ekiplerce pasaportu incelenen I.H.D'nin kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfanın yırtık ve fotoğrafın kendisine ait olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.