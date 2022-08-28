https://sputniknews.com.tr/20220828/hollandada-tirin-mangal-partisine-girmesi-sonucu-olenlerin-sayisi-6ya-cikti-1060494087.html
Hollanda'da TIR'ın mangal partisine girmesi sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı
Hollanda'da TIR'ın mangal partisine girmesi sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı
Hollanda'da yoldan çıkan TIR'ın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T15:39+0300
2022-08-28T15:39+0300
2022-08-28T15:39+0300
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Hollanda Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Nieuw-Beijerland köyündeki Zuidzijdsedijk yolunda bir TIR'ın yoldan çıktığı ve olay yerinde bulunan mahallede düzenlenen mangal partisindeki kalabalığa daldığı ifade edildi.Açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 7 kişinin yaralandığı belirtildi.Kazanın nedeninin henüz belli olmadığı aktarılan açıklamada, 46 yaşındaki İspanyol sürücünün 'ölümcül bir trafik kazasına neden olmaktan' gözaltına alındığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca sürücünün kaza esnasında alkollü olmadığı bilgisi paylaşıldı.Yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, olay yerinde incelemelerin devam ettiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220827/hollandada-kamyon-sokak-partisine-daldi-4-olu-8-yarali-1060477428.html
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hollanda, tir, mangal, parti, ölü, yaralı
hollanda, tir, mangal, parti, ölü, yaralı
Hollanda'da TIR'ın mangal partisine girmesi sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı
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Hollanda'da yoldan çıkan TIR'ın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hollanda Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Nieuw-Beijerland köyündeki Zuidzijdsedijk yolunda bir TIR'ın yoldan çıktığı ve olay yerinde bulunan mahallede düzenlenen mangal partisindeki kalabalığa daldığı ifade edildi.
Açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 7 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kazanın nedeninin henüz belli olmadığı aktarılan açıklamada, 46 yaşındaki İspanyol sürücünün 'ölümcül bir trafik kazasına neden olmaktan' gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca sürücünün kaza esnasında alkollü olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, olay yerinde incelemelerin devam ettiği kaydedildi.