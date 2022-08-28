Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220828/dugun-sonrasi-pompaliyla-ates-acti-1060486128.html
Düğün sonrası pompalıyla ateş açtı
Düğün sonrası pompalıyla ateş açtı
Bursa’da bir grup genç, düğün sonrasında sokakta pompalı tüfekle ateş açtı. Çevredeki bir evin penceresinden kaydedilen görüntülerde, ateş açmak için... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T11:18+0300
2022-08-28T11:18+0300
türkiye
türkiye
bursa
pompalı tüfek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1060485981_0:1:481:271_1920x0_80_0_0_136e241b0cc373a00ca6061c6dd12ce9.jpg
Bursa’da elinde pompalı tüfekle ara sokağa giren kimliği belirsiz bir şahıs, uzun bir süre elindeki pompalıyla ateş etmek için uğraştı. Başarılı olamayınca pompalı tüfeği yanındaki arkadaşına verdi. O arkadaşı ise pompalı tüfeği eline alır almaz havaya ateş açtı. O anlar hemen yakınında bulunan bir evin penceresindeki vatandaş tarafından kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220824/esini-ve-3-kizini-pompali-tufekle-oldurup-polise-teslim-oldu-1060319147.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1060485981_58:0:421:272_1920x0_80_0_0_3b3d0adf108bc8bb10ec183170e54e43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, bursa, pompalı tüfek
türkiye, bursa, pompalı tüfek

Düğün sonrası pompalıyla ateş açtı

11:18 28.08.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ İHSAN UĞUR - ALİ KAMURDüğün sonrası pompalıyla ateş açtı
Düğün sonrası pompalıyla ateş açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ İHSAN UĞUR - ALİ KAMUR
Abone olTelegram
Bursa’da bir grup genç, düğün sonrasında sokakta pompalı tüfekle ateş açtı. Çevredeki bir evin penceresinden kaydedilen görüntülerde, ateş açmak için dakikalarca uğraşan genci, annesinin ‘‘Oğlum, yeter artık’’ diye azarladığı duyuluyor.
Bursa’da elinde pompalı tüfekle ara sokağa giren kimliği belirsiz bir şahıs, uzun bir süre elindeki pompalıyla ateş etmek için uğraştı.
Başarılı olamayınca pompalı tüfeği yanındaki arkadaşına verdi. O arkadaşı ise pompalı tüfeği eline alır almaz havaya ateş açtı.
O anlar hemen yakınında bulunan bir evin penceresindeki vatandaş tarafından kaydedildi.
Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
YAŞAM
Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu
24 Ağustos, 09:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала