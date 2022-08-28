https://sputniknews.com.tr/20220828/dugun-sonrasi-pompaliyla-ates-acti-1060486128.html
Düğün sonrası pompalıyla ateş açtı
Düğün sonrası pompalıyla ateş açtı
Bursa’da bir grup genç, düğün sonrasında sokakta pompalı tüfekle ateş açtı. Çevredeki bir evin penceresinden kaydedilen görüntülerde, ateş açmak için... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T11:18+0300
2022-08-28T11:18+0300
2022-08-28T11:18+0300
türkiye
türkiye
bursa
pompalı tüfek
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Bursa’da elinde pompalı tüfekle ara sokağa giren kimliği belirsiz bir şahıs, uzun bir süre elindeki pompalıyla ateş etmek için uğraştı. Başarılı olamayınca pompalı tüfeği yanındaki arkadaşına verdi. O arkadaşı ise pompalı tüfeği eline alır almaz havaya ateş açtı. O anlar hemen yakınında bulunan bir evin penceresindeki vatandaş tarafından kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220824/esini-ve-3-kizini-pompali-tufekle-oldurup-polise-teslim-oldu-1060319147.html
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türkiye, bursa, pompalı tüfek
türkiye, bursa, pompalı tüfek
Düğün sonrası pompalıyla ateş açtı
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Bursa’da bir grup genç, düğün sonrasında sokakta pompalı tüfekle ateş açtı. Çevredeki bir evin penceresinden kaydedilen görüntülerde, ateş açmak için dakikalarca uğraşan genci, annesinin ‘‘Oğlum, yeter artık’’ diye azarladığı duyuluyor.
Bursa’da elinde pompalı tüfekle ara sokağa giren kimliği belirsiz bir şahıs, uzun bir süre elindeki pompalıyla ateş etmek için uğraştı.
Başarılı olamayınca pompalı tüfeği yanındaki arkadaşına verdi. O arkadaşı ise pompalı tüfeği eline alır almaz havaya ateş açtı.
O anlar hemen yakınında bulunan bir evin penceresindeki vatandaş tarafından kaydedildi.