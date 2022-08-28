https://sputniknews.com.tr/20220828/dugun-sonrasi-pompaliyla-ates-acti-1060486128.html

Düğün sonrası pompalıyla ateş açtı

Düğün sonrası pompalıyla ateş açtı

Bursa’da bir grup genç, düğün sonrasında sokakta pompalı tüfekle ateş açtı. Çevredeki bir evin penceresinden kaydedilen görüntülerde, ateş açmak için... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

bursa

pompalı tüfek

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Bursa’da elinde pompalı tüfekle ara sokağa giren kimliği belirsiz bir şahıs, uzun bir süre elindeki pompalıyla ateş etmek için uğraştı. Başarılı olamayınca pompalı tüfeği yanındaki arkadaşına verdi. O arkadaşı ise pompalı tüfeği eline alır almaz havaya ateş açtı. O anlar hemen yakınında bulunan bir evin penceresindeki vatandaş tarafından kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220824/esini-ve-3-kizini-pompali-tufekle-oldurup-polise-teslim-oldu-1060319147.html

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türkiye, bursa, pompalı tüfek