https://sputniknews.com.tr/20220824/esini-ve-3-kizini-pompali-tufekle-oldurup-polise-teslim-oldu-1060319147.html

Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu

Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu

Şırnak'ın İdil ilçesinde Hasan Karaaslan (40), eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T09:17+0300

2022-08-24T09:17+0300

2022-08-24T09:17+0300

yaşam

şırnak

cinayet

haberler

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İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde yaşayan Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi. Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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