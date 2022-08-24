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Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu
Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu
Şırnak'ın İdil ilçesinde Hasan Karaaslan (40), eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T09:17+0300
2022-08-24T09:17+0300
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İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde yaşayan Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi. Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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şırnak, cinayet, haberler
şırnak, cinayet, haberler

Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu

09:17 24.08.2022
© FotoğrafEşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu
Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© Fotoğraf
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Şırnak'ın İdil ilçesinde Hasan Karaaslan (40), eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.
İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde yaşayan Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.
Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi. Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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