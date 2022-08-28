CANLI | Lugansk Halk Milisi: LHC güçleri 45 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi, son bir günde LHC güçlerinin 45 Ukraynalı askeri, 3 zırhlı personel taşıyıcısını ve bir atış mevziini etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu ve Batı'nın yaptırım hamleleri devam ediyor.

Telegram kanalından bir açıklama paylaşan LHC Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, “Son 24 saat içinde LHC Halk Milisi birliklerinin yoğun taarruz operasyonları sırasında düşman insan gücü ve askeri teçhizat bakımından ağır kayıplara uğradı. 45 askeri personel, 3 zırhlı personel taşıyıcısı, 5 özel askeri araç ve bir uzun süreli atış mevzii etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.

Filiponenko ayrıca son bir günde LHC patlayıcı uzmanlarının Purdovka ve Aleksandrovka yerleşim bölgelerinde 8 hektarı aşkın bir alanı taradığını ve mayınlardan arındırdığını sözlerine ekledi.