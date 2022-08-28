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Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T08:04+0300
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türkiye
istanbul
beyoğlu
metruk yapı
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Beyoğlu'nda metruk bir binanın duvarında çökme meydana geldi.Çökme nedeniyle molozların bir kısmı sokakta park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.Binanın daha önce yıkıldığı, kalan kısmının da bugün çöktüğü öğrenilirken, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220826/eyupsultanda-iett-otobusu-gectigi-sirada-rogar-coktu-1060408014.html
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beyoğlu
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istanbul, beyoğlu, metruk yapı
istanbul, beyoğlu, metruk yapı

Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü

08:04 28.08.2022 (güncellendi: 08:05 28.08.2022)
© DHABeyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© DHA
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Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beyoğlu'nda metruk bir binanın duvarında çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle molozların bir kısmı sokakta park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.
Binanın daha önce yıkıldığı, kalan kısmının da bugün çöktüğü öğrenilirken, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle otobüsün ön kısmındaki lastikler zemine gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken cadde trafiğe kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
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