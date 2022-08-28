https://sputniknews.com.tr/20220828/beyoglunda-4-katli-metruk-binanin-duvari-coktu-1060482151.html

Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü

Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü

Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T08:04+0300

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türkiye

istanbul

beyoğlu

metruk yapı

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Beyoğlu'nda metruk bir binanın duvarında çökme meydana geldi.Çökme nedeniyle molozların bir kısmı sokakta park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.Binanın daha önce yıkıldığı, kalan kısmının da bugün çöktüğü öğrenilirken, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220826/eyupsultanda-iett-otobusu-gectigi-sirada-rogar-coktu-1060408014.html

türkiye

istanbul

beyoğlu

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