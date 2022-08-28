https://sputniknews.com.tr/20220828/beyoglunda-4-katli-metruk-binanin-duvari-coktu-1060482151.html
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T08:04+0300
2022-08-28T08:04+0300
2022-08-28T08:05+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
metruk yapı
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Beyoğlu'nda metruk bir binanın duvarında çökme meydana geldi.Çökme nedeniyle molozların bir kısmı sokakta park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.Binanın daha önce yıkıldığı, kalan kısmının da bugün çöktüğü öğrenilirken, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220826/eyupsultanda-iett-otobusu-gectigi-sirada-rogar-coktu-1060408014.html
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istanbul, beyoğlu, metruk yapı
istanbul, beyoğlu, metruk yapı
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü
08:04 28.08.2022 (güncellendi: 08:05 28.08.2022) Abone ol
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beyoğlu'nda metruk bir binanın duvarında çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle molozların bir kısmı sokakta park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.
Binanın daha önce yıkıldığı, kalan kısmının da bugün çöktüğü öğrenilirken, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.