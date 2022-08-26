https://sputniknews.com.tr/20220826/eyupsultanda-iett-otobusu-gectigi-sirada-rogar-coktu-1060408014.html

Eyüpsultan'da İETT otobüsü geçtiği sırada rögar çöktü

Eyüpsultan'da İETT otobüsü geçtiği sırada rögar çöktü

İstanbul, Eyüpsultan'da rögar çöktü. İETT otobüsünün ön lastikleri göçüğe girdi. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T00:51+0300

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türkiye

istanbul

eyüpsultan

iett

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Eyüpsultan’da, yoğun sağanağın da etkisiyle çöken yoldan geçen İETT otobüsünün ön lastikleri zemine gömüldü.Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle otobüsün ön lastikleri çukura düştü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken, cadde trafiğe kapatıldı.Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otobüsün lastiklerinin yola gömülmesi ve yolcuların araçtan inmesi yer alıyor.

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