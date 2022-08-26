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Eyüpsultan'da İETT otobüsü geçtiği sırada rögar çöktü
Eyüpsultan'da İETT otobüsü geçtiği sırada rögar çöktü
İstanbul, Eyüpsultan'da rögar çöktü. İETT otobüsünün ön lastikleri göçüğe girdi. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T00:51+0300
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türkiye
istanbul
eyüpsultan
iett
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Eyüpsultan’da, yoğun sağanağın da etkisiyle çöken yoldan geçen İETT otobüsünün ön lastikleri zemine gömüldü.Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle otobüsün ön lastikleri çukura düştü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken, cadde trafiğe kapatıldı.Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otobüsün lastiklerinin yola gömülmesi ve yolcuların araçtan inmesi yer alıyor.
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istanbul, eyüpsultan, iett
istanbul, eyüpsultan, iett

Eyüpsultan'da İETT otobüsü geçtiği sırada rögar çöktü

00:51 26.08.2022 (güncellendi: 00:59 26.08.2022)
© AAİstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle otobüsün ön kısmındaki lastikler zemine gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken cadde trafiğe kapatıldı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle otobüsün ön kısmındaki lastikler zemine gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken cadde trafiğe kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA
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İstanbul, Eyüpsultan'da rögar çöktü. İETT otobüsünün ön lastikleri göçüğe girdi.
Eyüpsultan’da, yoğun sağanağın da etkisiyle çöken yoldan geçen İETT otobüsünün ön lastikleri zemine gömüldü.
Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle otobüsün ön lastikleri çukura düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken, cadde trafiğe kapatıldı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otobüsün lastiklerinin yola gömülmesi ve yolcuların araçtan inmesi yer alıyor.
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