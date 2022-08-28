https://sputniknews.com.tr/20220828/bakan-kocadan-trafikte-ambulanslara-oncelik-cagrisi-1060501204.html

Bakan Koca: Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeliyiz

Bakan Koca: Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeliyiz

Trafikte ambulanslara öncelik çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T22:19+0300

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türkiye

fahrettin koca

ambulans

trafik

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir minibüs sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı.Koca, sosyal medya hesabından, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'daki olayda ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız" açıklamasını paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20220828/ambulansa-yol-vermeyen-surucuye-idari-para-cezasi-1060498759.html

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fahrettin koca, ambulans, trafik