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https://sputniknews.com.tr/20220828/bakan-kocadan-trafikte-ambulanslara-oncelik-cagrisi-1060501204.html
Bakan Koca: Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeliyiz
Bakan Koca: Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeliyiz
Trafikte ambulanslara öncelik çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
fahrettin koca
ambulans
trafik
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir minibüs sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı.Koca, sosyal medya hesabından, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'daki olayda ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız" açıklamasını paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220828/ambulansa-yol-vermeyen-surucuye-idari-para-cezasi-1060498759.html
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fahrettin koca, ambulans, trafik
fahrettin koca, ambulans, trafik

Bakan Koca: Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeliyiz

22:19 28.08.2022 (güncellendi: 22:26 28.08.2022)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Trafikte ambulanslara öncelik çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir minibüs sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı.
Koca, sosyal medya hesabından, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'daki olayda ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız" açıklamasını paylaştı.
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TÜRKİYE
Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası
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