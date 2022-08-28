https://sputniknews.com.tr/20220828/bakan-kocadan-trafikte-ambulanslara-oncelik-cagrisi-1060501204.html
Bakan Koca: Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeliyiz
Bakan Koca: Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeliyiz
Trafikte ambulanslara öncelik çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T22:19+0300
2022-08-28T22:19+0300
2022-08-28T22:26+0300
türkiye
fahrettin koca
ambulans
trafik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_efef100be660217fe2bb3d16013f1531.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir minibüs sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı.Koca, sosyal medya hesabından, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'daki olayda ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız" açıklamasını paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220828/ambulansa-yol-vermeyen-surucuye-idari-para-cezasi-1060498759.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_82:0:1359:958_1920x0_80_0_0_716ba71608724bbaa4438d428182bd00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin koca, ambulans, trafik
fahrettin koca, ambulans, trafik
Bakan Koca: Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeliyiz
22:19 28.08.2022 (güncellendi: 22:26 28.08.2022) Abone ol
Trafikte ambulanslara öncelik çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir minibüs sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı.
Koca, sosyal medya hesabından, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'daki olayda ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız" açıklamasını paylaştı.