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https://sputniknews.com.tr/20220828/ambulansa-yol-vermeyen-surucuye-idari-para-cezasi-1060498759.html
Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası
Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'da siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermeyen minibüsün sürücüsüne idari ceza parası verildiğini ve hakkında adli... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T19:03+0300
2022-08-28T19:03+0300
türkiye
istanbul
bayrampaşa
ambulans
idari para cezası
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Kapalı kasa bir minibüsün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla 26 Ağustos'ta kaydedildi.Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen ve kendisine yol vermeyen kapalı kasa bir minibüsten kornaya basarak yol istedi.Minibüsün sürücüsü, ambulans şoförünün ısrarlarına rağmen yol vermedi.Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı bu anları cep telefonuyla kaydederek, "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla..." ifadesiyle duruma tepki gösterdi.'Sağduyulu olalım, yol verelim'Vali Yerlikaya da Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi. Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen ambulans, itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220828/ambulansa-yol-vermeyen-surucuye-bakan-kocadan-tepki-1060480211.html
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istanbul, bayrampaşa, ambulans, idari para cezası
istanbul, bayrampaşa, ambulans, idari para cezası

Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası

19:03 28.08.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'da siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermeyen minibüsün sürücüsüne idari ceza parası verildiğini ve hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Kapalı kasa bir minibüsün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla 26 Ağustos'ta kaydedildi.
Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen ve kendisine yol vermeyen kapalı kasa bir minibüsten kornaya basarak yol istedi.
Minibüsün sürücüsü, ambulans şoförünün ısrarlarına rağmen yol vermedi.
Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı bu anları cep telefonuyla kaydederek, "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla..." ifadesiyle duruma tepki gösterdi.

'Sağduyulu olalım, yol verelim'

Vali Yerlikaya da Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi. Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen ambulans, itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
TÜRKİYE
Ambulansa yol vermeyen sürücüye Bakan Koca'dan tepki
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