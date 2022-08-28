https://sputniknews.com.tr/20220828/ambulansa-yol-vermeyen-surucuye-idari-para-cezasi-1060498759.html

Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası

Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'da siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermeyen minibüsün sürücüsüne idari ceza parası verildiğini ve hakkında adli... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T19:03+0300

2022-08-28T19:03+0300

2022-08-28T19:03+0300

türkiye

istanbul

bayrampaşa

ambulans

idari para cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060412853_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_ee5abeae93833ce095c62ab4947ff3e8.jpg

Kapalı kasa bir minibüsün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla 26 Ağustos'ta kaydedildi.Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen ve kendisine yol vermeyen kapalı kasa bir minibüsten kornaya basarak yol istedi.Minibüsün sürücüsü, ambulans şoförünün ısrarlarına rağmen yol vermedi.Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı bu anları cep telefonuyla kaydederek, "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla..." ifadesiyle duruma tepki gösterdi.'Sağduyulu olalım, yol verelim'Vali Yerlikaya da Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi. Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen ambulans, itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220828/ambulansa-yol-vermeyen-surucuye-bakan-kocadan-tepki-1060480211.html

türkiye

istanbul

bayrampaşa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, bayrampaşa, ambulans, idari para cezası